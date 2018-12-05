Пока нет существенных предпосылок для сильного движения рубля в ту или иную сторону - ИК "ФИНАМ"

"Российская валюта в паре с долларом вторую неделю остается в узком диапазоне 66-67 рублей, и пока нет существенных предпосылок для сильного движения в ту или иную сторону. Ситуация на рынке ОФЗ остаётся стабильной, но геополитические риски в любой день могут всё изменить. Сам индекс доллара находится под давлением, теряет 0,3% и торгуется вблизи 96,7", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.