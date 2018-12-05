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05 декабря 2018 года 14:12
Доллару все сложнее расти - eToro
"После утреннего ралли доллар умерил пыл и в середине торгов среды демонстрирует неоднозначный, но преимущественно позитивный настрой. Импульс не носит ярко выраженного характера, да и в целом на рынках присутствует некоторая нервозность. Одна из причин - переоценка итогов встречи Трампа и Си после первоначальной эйфории, которая сменилась скепсисом в отношении успешного продвижения торговых переговоров. Ссылаясь на отсутствие деталей договоренности, а также на неоднозначный характер заявлений сторон, инвесторы не решаются закладывать в цену скорое разрешение торгового конфликта между двумя крупнейшими в мире экономиками. Эти сомнения оказывают определенную поддержку доллару как защитному активу. Также имеет место временное отсутствие такого важного в последнее время драйвера, как динамика доходности "трежерис" - рынок долговых бумаг США сегодня закрыт по случаю траура в связи со смертью Джорджа Буша-старшего. На данный момент настроения по казначейским облигациям - один из ключевых факторов риска для американской валюты и предмет обсуждений на рынках в целом, поскольку показатели доходности все более откровенно сигналят о грядущей рецессии. В краткосрочной перспективе USD может получить поддержку от публикации отчета ФРС "Бежева книга", если, конечно, регулятор не озвучит свою обеспокоенность перспективами замедления экономики и укажет на все еще сильный ВВП. В этом случае недавно пошатнувшиеся опасения прекращения повышения ставок в США подугаснут, но в более долгосрочном периоде "медвежьи" риски для доллара, вероятно, будут нарастать, а расти валюте будет все сложнее", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
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05 декабря 2018 года 17:26
Инвесторы из США рассматривают потенциальные санкции в отношении РФ как возможность для докупки российских бумаг - БКС
Американские инвесторы рассматривают потенциальные санкции в отношении РФ как возможность для докупки российских бумаг в условиях слабости рынка, сообщается в обзоре аналитика "БКС Глобал Маркетс" по финансовому сектору Елены Царевой по итогам встреч с инвесторами из крупных фондов GEM и небольших... читать дальше
.05 декабря 2018 года 17:05
Рубль к середине недели остается ослабленным вблизи отметок 66,8 на фоне неопределённости в отношении будущего движения нефтяных цен, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. При таком положении дел российскому активу достаточно сложно противостоять движениям других рынков,... читать дальше
.05 декабря 2018 года 16:36
"В последнее время многие аналитики публикую расчеты вероятности наступления рецессии в США в 2019 году. J.P. Morgan, например, оценивает ее на уровне в 30,5% в перспективе ближайших 12 месяцев на основании индекса S&P 500 (до его обвала во вторник) и спреда по облигациям с рейтингом ВВВ.... читать дальше
.05 декабря 2018 года 16:11
"Торги в США 5 декабря не проводятся, поэтому активность на рынках к вечеру будет "затухать". Отечественные индексы, скорее всего, останутся в "минусе" из-за воскресших рисков внешних ограничений, хотя пока сложно разобраться, что будет словами, а что конкретными действиями. Тем не менее, наиболее... читать дальше
.05 декабря 2018 года 15:51
"На наш взгляд, времени на предновогоднее ралли остается совсем немного. Оно может состояться в первой половине месяца (до заседания FOMC). Поводом для роста могут стать ожидания достижения торговых соглашений между Китаем и США. В лидерах роста в данном случае должны оказаться акции американских... читать дальше
.05 декабря 2018 года 15:50
Москва. 5 декабря. Доллар США развернулся вниз после непродолжительного укрепления на старте торгов, евро продолжает дешеветь на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного укрепляется к бивалютной на фоне сниженной активности участников рынка из-за объявленного в США траура в связи с похоронами 41-го президента Джорджа Буша-старшего. читать дальше
.05 декабря 2018 года 15:25
"Российская валюта в паре с долларом вторую неделю остается в узком диапазоне 66-67 рублей, и пока нет существенных предпосылок для сильного движения в ту или иную сторону. Ситуация на рынке ОФЗ остаётся стабильной, но геополитические риски в любой день могут всё изменить. Сам индекс доллара... читать дальше
.05 декабря 2018 года 15:07
о конца дня сохранится умеренно негативный настрой инвесторов на всех фондовых рынках, поэтому биржевые индексы вряд ли сумеют завершить день на положительной территории, считает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.05 декабря 2018 года 14:39
"Российский рынок сегодня не смог проигнорировать ухудшение внешнего фона и ушел в "красную зону". Наибольшие потери несут нефтегазовый сектор, а также отраслевой индекс финансового сектора за счет продаж в бумагах "Сбербанка". IMOEX так и не смог преодолеть сильное сопротивление (2445-2455... читать дальше
.05 декабря 2018 года 13:47
Угроза санкций и геополитическая напряженность могут подтолкнуть курс доллара выше отметки в 67 рублей в ближайшее время - "Аналитика Онлайн"
"Сегодня утром на торгах Московской биржи за один доллар дают 66 рублей 80 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 65 копеек. Индекс ММВБ просел до 2420 пунктов, а котировки нефти марки Brent вернулись к отметке в 61 доллар за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap держится в... читать дальше
.05 декабря 2018 года 13:22
Во второй половине дня индекс МосБиржи восстановится до 2440 пунктов вслед за ценами на нефть - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии среды курс рубля против доллара США сохраняет стабильность, по-прежнему за один американский доллар дают 66,81 рубля. Одновременно, после вчерашнего падения стабилизировались и цены на нефть марки Brent. Сегодня инвесторы ждут новостей по итогам совместной работы... читать дальше
.05 декабря 2018 года 13:00
Давление на рубль сдержанно возросло на фоне неустойчивого аппетита к рисковым активам, снижения нефтяных цен и сохраняющихся санкционных рисков - "Нордеа Банк"
"Давление на рубль сдержанно возросло на фоне неустойчивого аппетита к рисковым активам, снижения нефтяных цен и сохраняющихся санкционных рисков. Спрос на рисковые активы остается весьма хрупким, несмотря на оптимистичные заявления, сделанные накануне представителями КНР. Министр торговли Китая... читать дальше
.05 декабря 2018 года 12:41
"Рубль ослаб вместе с другими валютами развивающихся стран под давлением общего снижения аппетита к риску. Сегодня из-за низкой торговой активности существенных движений ждать не стоит, а в ближайшие дни на фоне сохраняющихся негативных настроений инвесторов, вероятно, рубль продолжит торговаться... читать дальше
.05 декабря 2018 года 12:16
Краткосрочные тенденции указывают на восстановление традиционной корреляции между рублем и нефтью - РФПИ
"Рубль во вторник сохранил торговый диапазон 66.20-66.90/USD, хотя движение в течение дня было от нижней границы к верхней. Внутридневные колебания во многом были связаны с волатильностью цен на нефть, учитывая относительную стабильность рублевых цен за бочку сырья. Краткосрочные тенденции... читать дальше
.05 декабря 2018 года 11:55
"Цены на нефть остаются под давлением после того, как министр энергетики Саудовской Аравии накануне заявил, что пока преждевременно говорить, согласует ли ОПЕК+ сокращение добычи нефти на предстоящей встрече в Вене. Участники рынка проявляют осторожность в преддверии решений ОПЕК+. Очевидно, что... читать дальше
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