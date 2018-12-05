Доллару все сложнее расти - eToro

"После утреннего ралли доллар умерил пыл и в середине торгов среды демонстрирует неоднозначный, но преимущественно позитивный настрой. Импульс не носит ярко выраженного характера, да и в целом на рынках присутствует некоторая нервозность. Одна из причин - переоценка итогов встречи Трампа и Си после первоначальной эйфории, которая сменилась скепсисом в отношении успешного продвижения торговых переговоров. Ссылаясь на отсутствие деталей договоренности, а также на неоднозначный характер заявлений сторон, инвесторы не решаются закладывать в цену скорое разрешение торгового конфликта между двумя крупнейшими в мире экономиками. Эти сомнения оказывают определенную поддержку доллару как защитному активу. Также имеет место временное отсутствие такого важного в последнее время драйвера, как динамика доходности "трежерис" - рынок долговых бумаг США сегодня закрыт по случаю траура в связи со смертью Джорджа Буша-старшего. На данный момент настроения по казначейским облигациям - один из ключевых факторов риска для американской валюты и предмет обсуждений на рынках в целом, поскольку показатели доходности все более откровенно сигналят о грядущей рецессии. В краткосрочной перспективе USD может получить поддержку от публикации отчета ФРС "Бежева книга", если, конечно, регулятор не озвучит свою обеспокоенность перспективами замедления экономики и укажет на все еще сильный ВВП. В этом случае недавно пошатнувшиеся опасения прекращения повышения ставок в США подугаснут, но в более долгосрочном периоде "медвежьи" риски для доллара, вероятно, будут нарастать, а расти валюте будет все сложнее", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.