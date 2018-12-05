Угроза санкций и геополитическая напряженность могут подтолкнуть курс доллара выше отметки в 67 рублей в ближайшее время - "Аналитика Онлайн"

"Сегодня утром на торгах Московской биржи за один доллар дают 66 рублей 80 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 65 копеек. Индекс ММВБ просел до 2420 пунктов, а котировки нефти марки Brent вернулись к отметке в 61 доллар за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap держится в районе 3900 долларов. Геополитическая напряженность имеет все шансы выйти на первый план в вопросах касающихся российского фондового и валютного рынка. Угроза санкций и геополитическая напряженность - вот те факторы, которые, на наш взгляд, могут подтолкнуть курс доллара выше отметки в 67 в ближайшее время. Мы уже ранее говорили о таком сценарии развития событий, и последние рекомендации были покупать доллар в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар. До конца текущего года мы ждем смещение торговли в диапазон от 67 до 68 рублей. При этом не исключаем возможности одномоментных прорывов в район 70 рублей за доллар", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.