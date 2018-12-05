Рынок акций РФ утром просел более чем на 1% во главе со Сбербанком на фоне общемировой коррекции

Москва. 5 декабря. Рынок акций РФ утром в среду просел по индексам более чем на 1% вслед за откатом мировых площадок на опасениях по поводу успешности предстоящих переговоров США и Китая по вопросам торговых противоречий; локомотивом снижения выступили бумаги Сбербанка.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2416,21 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1139,91 пункта (-1,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.

Доллар просел до 66,78 рубля (-0,04 рубля).

Подешевели рублевые акции Сбербанка (-2,1% и -1,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%).

Выросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%).

Индексы в США во вторник завершили торги перед выходным днем резким падением (более 3%), поскольку инвесторы начали сомневаться в том, что заморозка повышения пошлин на китайские товары, поставляемые в США, приведет к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем.

На минувших выходных представители США и Китая договорились о том, что Штаты не станут повышать пошлины на импорт китайских товаров в течение ближайших 90 дней, а КНР увеличит закупки американских товаров. Однако эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.

В среду американские биржи будут закрыты в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему, скончавшемуся в пятницу в возрасте 94 лет.

Другим негативным фактором для рынка стало падение доходности 5-летних гособлигаций США ниже аналогичного показателя трехлетних US Treasuries. Кроме того, спред между доходностью 2-летних и 10-летних госбондов упал до минимума за 11 лет, что многие эксперты считают сигналом надвигающейся рецессии.

В среду следом снижается фондовая Азия (Япония просел на 0,5%, Китай - на 0,6%), минусует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют более 1%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,3%).

В среду китайские власти выступили с заявлением, что переговоры с США будут проводиться по графику, и страна примет конкретные меры в кратчайшие сроки.

Кроме того, в среду дешевеет нефть на сомнениях в том, что страны ОПЕК+ сумеют договориться о сокращении добычи в следующем году. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,04 за баррель (-1,7% и +0,6% во вторник), январская цена WTI - $52,32 за баррель (-1,8% и +0,6% накануне).

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. "Нам требуется собраться вместе и выслушать коллег, выслушать их мнения по поводу спроса и предложения и их прогнозы относительно добычи в их странах", - заявил он журналистам.

При этом еще в прошлом месяце министр говорил, что ОПЕК+ стоит рассмотреть возможность уменьшения нефтедобычи на 1 млн б/с.

В среду в Вене состоится заседание объединенного мониторингового комитета ОПЕК+, встреча ОПЕК назначена на 6 декабря.

Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.

По словам заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина, в США прошла фиксация позиций на фоне более трезвой оценки итогов саммита G20. Таким образом, предположение о сохранении повышенной волатильности на ближайшее время подтверждается.

Доходность UST-10 продолжает снижаться и достигла 2,91% годовых, что происходит на фоне сочетания мягких заявлений со стороны ФРС и снижения инфляционных ожиданий вследствие торгового перемирия с Китаем. От покупок акций, как и накануне, лучше воздержаться, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, усиливаются прогнозы замедления мировой экономики, также усиливается антироссийская риторика. По поводу последнего можно сказать, что основной фокус вновь уделен "Северному потоку 2", который, по заявлениям "Газпрома", уже профинансирован почти на две трети. В любом случае ситуация на внешних рынках предполагает снижение рынка акций и давление на рубль. В Европе свои проблемы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза. В палате общин британского парламента проголосовали за расследование вопроса неуважения кабинета министров к законодательному органу. Как минимум, это может быть весьма неприятным сигналом в процессе одобрения недавних договоренностей британского правительства и Евросоюза. Соответственно, вероятность голосования по доверию правительству сильно возрастает.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынки вернулись опасения относительно замедления экономического роста в США, которые выражались в росте доходности гособлигаций. В частности, доходность более "коротких" бумаг превысила доходность более "длинных", что выступает негативным для экономики сигналом.

Инвесторы сомневаются в перспективах урегулирования торгового конфликта США-КНР. Кроме того, Дональд Трамп вновь говорит о том, что в случае отсутствия сделки с КНР он готов ввести против страны новые, еще более высокие пошлины. Нефть просела на фоне статистики Американского института нефти. Российским индексам пока сложно закрепиться выше ближайших сопротивлений (2445 пунктов для индекса МосБиржи и 1160 пунктов - для РТС), хотя цены на нефть все еще держатся на высоких уровнях, что сдерживает распродажи. Ближайшими поддержками для индикаторов МосБиржи и РТС выступают уровни 2410 и 1125 пунктов соответственно, отмечает аналитик.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, в отношении условий достигнутого на саммите G20 торгового соглашения между США и Китаем остается неопределенность. Президент США Д.Трамп заявил, что США достигнут с Китаем справедливой сделки или в ином случае вернутся к идее увеличения пошлин. Таким образом, если у отдельных участников рынка по итогам саммита сложилось сверхпозитивное впечатление, то динамика рынка акций США во вторник нанесла по ним серьезный удар. В то же время большая вероятность отсутствия новых импортных пошлин в ближайшие 90 дней - позитивный итог, создающий базу для восстановления спроса на риск в ближайшие месяцы.

Снижение спроса на рисковые активы и откат нефтяных котировок может способствовать локальному коррекционному движению в индексе МосБиржи ближе к отметке 2400 пунктов. Тем не менее, среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций сохраняется, считает аналитик.

Как отмечает аналитик по международным рынкам ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елена Шишкина, индексы в США упали вслед за снижением доходности облигаций США, что заставило задуматься инвесторов о замедлении роста. Разница в доходности между 2-летними и 10-летними облигациями сократилась до 10 базисных пунктов, минимума за 11 лет. "Уплощение" кривой доходности рассматривается как возможный признак рецессии, в частности, превышение доходности 2-летних облигаций над доходностями 10-летних часто сопровождает снижение экономики США.

Президент США Д.Трамп намекнул, что не исключает продления срока, отведенного на урегулирование торговых споров и достижение новых всеобъемлющих соглашений в этой сфере с Китаем. Уже назначены переговорная команда, вести переговоры с китайским руководством будут министр финансов Стивен Мнучин, глава Национального экономического совета Ларри Кадлоу, министр торговли Уилбур Росс и руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Однако позднее появилась информация, что вместо министра финансов США С.Мнучина переговоры возглавит торговый представитель США Роберт Лайтхазер, известный своей жесткой критикой администрации КНР. В этой связи участники рынка засомневались в успешности предстоящих переговоров, отмечает аналитик.

Несмотря на падение вторника, индексы в США пока продолжают оставаться в восходящем тренде и не потеряли шанса на продолжение роста. В целом декабрь традиционно отмечается ростом рынка, поэтому инвесторы находятся в предвкушении рождественского ралли, считает Е.Шишкина.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-5,6%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-3,6%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), ГДР "Лентs" (-1,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+15%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,043 млрд рублей (из них 2,846 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).