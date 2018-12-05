Краткосрочные тенденции указывают на восстановление традиционной корреляции между рублем и нефтью - РФПИ

"Рубль во вторник сохранил торговый диапазон 66.20-66.90/USD, хотя движение в течение дня было от нижней границы к верхней. Внутридневные колебания во многом были связаны с волатильностью цен на нефть, учитывая относительную стабильность рублевых цен за бочку сырья. Краткосрочные тенденции указывают на восстановление традиционной корреляции между рублем и нефтью вследствие отсутствия покупок валюты на рынке. Что касается сырья, то рынок ждёт итогов саммита ОПЕК и ОПЕК+ в среду-пятницу. Изначальный оптимизм вчера был несколько снижен комментариями министра нефти Саудовской Аравии, что договоренности могут потребовать больше времени и координации с партнёрами по ОПЕК+. В целом, внешние факторы полностью доминируют, поэтому рублю пока не удается показать рост, несмотря на наличие внутренних предпосылок со стороны платежного баланса, отсутствия покупок валюты и монетарной политики", - отмечает аналитик РФПИ Дмитрий Полевой.