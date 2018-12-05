Давление на рубль сдержанно возросло на фоне неустойчивого аппетита к рисковым активам, снижения нефтяных цен и сохраняющихся санкционных рисков - "Нордеа Банк"

"Давление на рубль сдержанно возросло на фоне неустойчивого аппетита к рисковым активам, снижения нефтяных цен и сохраняющихся санкционных рисков. Спрос на рисковые активы остается весьма хрупким, несмотря на оптимистичные заявления, сделанные накануне представителями КНР. Министр торговли Китая завил в среду, что торговая встреча с США была очень успешной и Пекин начнет быстро реализовывать конкретные пункты соглашения, по которым есть консенсус. Однако, участники рынков, извлекшие уроки из предыдущих раундов торговых переговоров между КНР и США, не спешат наращивать оптимизм. Кроме того, снижению спроса на высокодоходные активы накануне способствовало восстановление позиций американским долларом на Forex, после комментариев представителя ФРС. Санкционные риски для рубля и российских активов сохраняются повышенными. ЕС уже на текущей неделе может усилить санкционное давление на РФ. Предполагается, что европейская дипломатия введет санкции против ряда физических лиц, причастных к отравлению Скрипалей и лиц, ответственных за организацию выборов в ЛНР и ДНР. Также стоит напомнить, что спецпредставитель США по вопросам Украины накануне заявил, что США и ЕС могут усилить санкции против РФ или ввести новые из-за захвата украинских моряков и кораблей. Сегодня определённой поддержкой рублю могут выступить аукционы по размещению ОФЗ. Минфин предположит рынку бумаги общим объемом на 25 млрд руб. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66.2-67.2.", - комментируют ситуацию в "Нордеа Банке".