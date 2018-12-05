Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 5 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили резким падением торги во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу урегулирования торговых противоречий между США и Китаем. Однако теперь инвесторы начали сомневаться в том, что заморозка повышения пошлин на китайские товары, поставляемые в США, приведет к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.

Другим негативным фактором для рынка стало падение доходности 5-летних гособлигаций США ниже аналогичного показателя трехлетних US Treasuries. Кроме того, спред между доходностью двухлетних и десятилетних госбондов упал до минимума за 11 лет, что многие эксперты считают сигналом надвигающейся рецессии.

В среду американские биржи будут закрыты в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему, скончавшемуся в пятницу в возрасте 94 лет.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно снижаются в ходе торгов в среду вслед за обвалом основных индексов в США более чем на 3%. Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific падает на 1,2%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,53%. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,6%, Shenzhen Composite - 0,58%, гонконгский Hang Seng - 1,75%. Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,52%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, новозеландский NZX 50 - на 0,95%. Снижение южнокорейского Kospi составило 0,73%, индонезийского Jakarta Composite - 0,47%.

На минувших выходных представители США и Китая договорились о том, что Штаты не станут повышать пошлины на импорт китайских товаров в течение ближайших 90 дней, а КНР увеличит закупки американских товаров. Эта новость поначалу вызвала оптимизм инвесторов, который вскоре сменился сомнениями в том, что стороны придут к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В среду китайские власти выступили с заявлением, что переговоры будут проводиться по графику, и страна примет конкретные меры в кратчайшие сроки.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению на сомнениях в том, что страны ОПЕК+ сумеют договориться о сокращении добычи в следующем году. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 1,5% - до $61,15 за баррель. На торгах во вторник их цена выросла на 0,63% и составляла на закрытие $62,08 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 1,43% - до $52,49 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на 0,57%, завершив торги на отметке $53,25 за баррель.

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. "Нам требуется собраться вместе и выслушать коллег, выслушать их мнения по поводу спроса и предложения и их прогнозы относительно добычи в их странах", - заявил он журналистам. При этом еще в прошлом месяце министр говорил, что ОПЕК+ стоит рассмотреть возможность уменьшения нефтедобычи на 1 млн б/с. В среду в Вене состоится заседание объединенного мониторингового комитета ОПЕК+, встреча ОПЕК назначена на 6 декабря.

Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 1,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил всего 2,67 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 0,863 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 декабря вырос всего на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 569,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФПК-001Р-03" (+1,8%), "Мегафон БО-001Р-04" (+1,3%) и "ГК ПИК БО-07" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "Внешэкономбанк-06" (-0,6%), "ИКС 5 Финанс-001P-03" (-0,57%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") завершила размещение облигаций серий 001Р-05 - 001Р-07 общим объемом 10 млрд рублей. Выпуски 001Р-05 и 001Р-06 объемом по 3 млрд рублей и выпуск 001Р-07 на 4 млрд рублей размещались по закрытой подписке. Срок обращения каждого выпуска - около 27 лет. Облигации имеют 27 годовых купонов. Ставка 1-го купона каждой серии установлена на уровне 3,5% годовых. Ставка 2-27-го купонов определяется как максимальное значение из двух величин: 1% годовых или значение инфляции за год плюс 1 процентный пункт. При этом первыми будут выплачиваться с 7-го по 16-й купоны (первая выплата через 7 лет), а выплата 1-6-го купонов пройдет одновременно с 17-22-м купонами. Бумаги имеют амортизационную систему погашения: эмитент через 17 лет с момента размещения будет гасить каждый год по 5% номинала, а в день погашения выплатит оставшиеся 50% выпуска.

Кредит Европа банк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей в размере 10,5% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к годовой оферте на уровне 10,78% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок инвесторов прошел 4 декабря. Техническое размещение выпуска запланировано на 12 декабря. Программу облигаций банка объемом 200 млрд рублей "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в апреле 2016 года. Программа бессрочная. Максимальный срок обращения бондов, размещаемых в ее рамках, составит 30 лет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03Р объемом не менее 5 млрд рублей в размере 8,95% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению через 3,5 года на уровне 9,15% годовых. Срок обращения бондов - 3,5 года. Сбор заявок прошел 4 декабря, техническое размещение запланировано на 13 декабря.

ООО "ВсеИнструменты.ру" 13 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке сроком на 3 года.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) во второй декаде декабря проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - спред 120-140 базисных пунктов к значению бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа сроком на 5 или 7 лет. По выпуску будет предусмотрена оферта через 5 или 7 лет (будет определено позднее), а также выплата полугодовых купонов. "Московская биржа" 20 ноября зарегистрировала программу облигаций НКНХ серии 001Р объемом 40 млрд рублей. Программа бессрочная, срок обращения облигаций - до 10 лет со дня размещения.

СКБ-банк (Екатеринбург) откажется от размещения биржевых облигаций серий БО-08 - БО-12 из-за комиссии "Московской биржи". Решение об отказе принял совет директоров на заседании 28 ноября. Выпуск биржевых облигаций 8-9 серий планировался в объеме по 3 млрд рублей каждый, 10-12 серий - по 5 млрд рублей каждый. Таким образом компания могла в совокупности привлечь порядка 21 млрд рублей. Указанные выпуски были зарегистрированы в 2012 году и включены в третий уровень списка допущенных к торгам на "Московской бирже". Между тем, с 1 января 2019 года "Московская биржа" вводит комиссию за поддержание выпусков в третьем уровне списка.

АО "ДОМ.РФ" в рамках оферты выкупило 308,757 тыс. облигаций серии А30 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 5,14% бондов данной серии. Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны - полугодовые, ставка текущего купона - 8,3% годовых. Дата погашения займа - 1 марта 2033 года.

АО "Авангард-агро" приобрело в рамках оферты 467 облигаций серии БО-001P-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 0,015% выпуска облигаций. Компания разместила 10-летние облигации объемом 3 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. Купоны - квартальные. Бонды были размещены в рамках программы объемом до 20 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия программы - 20 лет.

ООО "Универ Капитал" приняло решение 21 декабря досрочно погасить облигации 1-й серии на 2 млрд рублей. Облигации со сроком обращения 5 лет и объемом 2 млрд рублей были размещены по закрытой подписке 12 марта 2014 года. Приобретателями облигаций выступили ООО "ИК "Ди Си Кэпитал", IC Vostok Capital Limited и ЗАО "ИК "Миллениум". По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.