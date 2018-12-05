Рубль слегка дешевеет к доллару и растет к евро, отыгрывая динамику валют на глобальном рынке

Москва. 5 декабря. Доллар США чуть повышается, евро снижается более уверенными темпами на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного дорожает к бивалютной из-за опережающего снижения котировок евро.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,82-66,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,84 руб./$1 (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро опустился до 75,72 руб./EUR1 (-8,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 2,89 копейки к уровню закрытия вторника, до 70,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,83 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,13 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов следом за динамикой основной валютной пары и общего укрепления доллара на глобальном рынке.

Энтузиазм, с которым трейдеры восприняли новость о "перемирии" в торговой войне США и Китая, постепенно сходит на нет. Эксперты отмечают, что сигналы, которые поступают от администрации президента США Дональда Трампа, являются разнонаправленными, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, Д.Трамп назначил ответственным за проведение торговых переговоров с Китаем торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, занимающего жесткую позицию в отношении КНР. Так, в 2001 году Р.Лайтхайзер выступал против вхождения Китая в ВТО, а уже позднее настаивал на введении дополнительных пошлин для китайских товаров.

Пекин воздерживается от каких-либо комментариев, он так и не подтвердил заявление Д.Трампа о готовности КНР снизить тарифы на импорт автомобилей.

В среду американские биржи будут закрыты в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему, скончавшемуся в пятницу в возрасте 94 лет.

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению на сомнениях в том, что страны ОПЕК+ сумеют договориться о сокращении добычи в следующем году.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК подешевели на 1,47% - до $61,17 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,48% - до $52,46 за баррель.

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. "Нам требуется собраться вместе и выслушать коллег, выслушать их мнения по поводу спроса и предложения и их прогнозы относительно добычи в их странах", - заявил он журналистам. При этом еще в прошлом месяце министр говорил, что ОПЕК+ стоит рассмотреть возможность уменьшения нефтедобычи на 1 млн б/с.

В среду в Вене состоится заседание объединенного мониторингового комитета ОПЕК+, встреча ОПЕК назначена на 6 декабря.

Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.