Фондовые индексы США рухнули во вторник, рынки АТР спешат за ними, нефть дешевеет
Американские фондовые индексы завершили резким падением торги во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу урегулирования торговых противоречий между США и Китаем.
Однако теперь инвесторы начали сомневаться в том, что заморозка повышения пошлин на китайские товары, поставляемые в США, приведет к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.
В среду американские биржи будут закрыты в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему, скончавшемуся в пятницу в возрасте 94 лет.
"С учетом того, что рынки закрыты в среду, торги во вторник напоминали пятничную сессию перед длинными выходными, - отметил старший портфельный управляющий в Russell Investments Кевин Дайвни. - Никто не хочет оказаться с кучей рисковых позиций на руках, от которых нельзя избавиться завтра".
Другим негативным фактором для рынка стало падение доходности 5-летних гособлигаций США ниже аналогичного показателя трехлетних US Treasuries. Кроме того, спред между доходностью двухлетних и десятилетних госбондов упал до минимума за 11 лет, что многие эксперты считают сигналом надвигающейся рецессии.
Стоимость акций служб экспресс-доставки FedEx Corp. и UPS Inc. снизилась на 6,3% и 7,4% соответственно после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили прогнозы относительно бумаг обеих компаний.
Акции гостиничной группы Marriott International Inc. подешевели на 1,2%. Компания выразила готовность компенсировать замену паспортов своим клиентам, чьи личные данные могли быть украдены в результате масштабной утечки. Всего в группе риска находятся паспорта 327 млн человек, а замена паспорта в США стоит около $110.
Цена бумаг Apple упала во вторник на 4,4% после скачка на 3% накануне. Во вторник аналитики HSBC ухудшили рекомендации по бумагам компании с "покупать" до "держать".
"Продавать акции Apple уже поздно, покупать - слишком рано", - заявил аналитик HSBC Эрвен Рембур.
Капитализация производственной компании Tenneco понизилась на 6,2% на новости о том, что фирма договорилась о приобретении шведской Ohlins Racing AB за $160 млн. Ohlins специализируется на производстве премиальных компонентов для автомобильной отрасли и автоспорта.
Котировки акций дисконтного ритейлера Dollar General упали на 6,8% после того, как компания ухудшила прогноз прибыли на текущий год.
Вместе с тем рыночная стоимость сети магазинов по продаже автозапчастей AutoZone Inc. подскочила на 6,8%. Ранее фирма отчиталась о лучших, чем ожидалось, прибыли и сопоставимых продажах в первом квартале этого фингода.
Бумаги производителя часов Movado взлетели на 12% также благодаря сильной отчетности.
Индекс Dow Jones Industrial Average 4 декабря упал на 799,36 пункта (3,1%) и составил 25027,07 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 90,31 пункта (3,24%) - до 2700,06 пункта.
Nasdaq Composite потерял 283,09 пункта (3,8%) и составил 7158,43 пункта.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно снижаются в ходе торгов в среду вслед за обвалом основных индексов в США более чем на 3%.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific падает на 1,2%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,57%, более широкий Topix - на 0,60%.
Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,6%, Shenzhen Composite - 0,58%, гонконгский Hang Seng - 1,75%.
Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,52%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, новозеландский NZX 50 - на 0,95%. Снижение южнокорейского Kospi составило 0,73%, индонезийского Jakarta Composite - 0,47%.
На минувших выходных представители США и Китая договорились о том, что Штаты не станут повышать пошлины на импорт китайских товаров в течение ближайших 90 дней, а КНР увеличит закупки американских товаров.
Эта новость поначалу вызвала оптимизм инвесторов, который вскоре сменился сомнениями в том, что стороны придут к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.
В среду китайские власти выступили с заявлением, что переговоры будут проводиться по графику, и страна примет конкретные меры в кратчайшие сроки.
Также в среду стало известно, что ВВП Австралии в третьем квартале вырос всего на 0,3% относительно второго квартала и на 2,8% в годовом выражении. Кварталом ранее австралийская экономика выросла на 0,9% в поквартальном и на 3,1% в годовом выражении, эксперты ожидали замедления роста первого показателя до 0,6% и ускорения второго до 3,3%.
Как следствие, австралийские банки Westpac и Commonwealth Bank of Australia потеряли более 1% рыночной стоимости.
Активное снижение в среду демонстрируют акции компаний высокотехнологичного сектора. Так, рыночная стоимость японского производителя оптики для мобильных устройств Sunny Optical упала на 7,6%, китайский интернет-гигант Tencent потерял 2,8% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 3,8%.
Акции банка HSBС подешевели на 2,4% в Гонконге, бумаги China Construction Bank - на 1,8%.
Рыночная стоимость страховщика Dai-ichi Life снизилась на 3%, финкомпании Nomura - на 3,3%.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,3%.
Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению на сомнениях в том, что страны ОПЕК+ сумеют договориться о сокращении добычи в следующем году.
Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск подешевели на $1,16 (1,87%) - до $60,92 за баррель. На торгах во вторник их цена выросла на $0,39 (0,63%) и составляла на закрытие $62,08 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,88 (1,65%) - до $52,37 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,3 (0,57%), завершив торги на отметке $53,25 за баррель.
Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. "Нам требуется собраться вместе и выслушать коллег, выслушать их мнения по поводу спроса и предложения и их прогнозы относительно добычи в их странах", - заявил он журналистам.
При этом еще в прошлом месяце министр говорил, что ОПЕК+ стоит рассмотреть возможность уменьшения нефтедобычи на 1 млн б/с.
"Заявления аль-Фалиха, сделанные за несколько дней до заседания, создают неопределенность и дестабилизируют рынок, - говорит трейдер NH Investment & Securities Co. Хун Сунки. - Также это демонстрирует недовольство Саудовской Аравии нежеланием России активно поддержать усилия по сокращению добычи для поддержания цен".
В среду в Вене состоится заседание объединенного мониторингового комитета ОПЕК+, встреча ОПЕК назначена на 6 декабря.
Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.