Фондовые индексы США рухнули во вторник, рынки АТР спешат за ними, нефть дешевеет

Американские индексы рухнули во вторник на опасениях по поводу переговоров США и Китая. Рынки акций АТР падают вслед за индексами США. Нефть дешевеет на сомнениях в действиях ОПЕК, Brent торгуется у $61 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили резким падением торги во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу урегулирования торговых противоречий между США и Китаем.

Однако теперь инвесторы начали сомневаться в том, что заморозка повышения пошлин на китайские товары, поставляемые в США, приведет к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.

В среду американские биржи будут закрыты в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему, скончавшемуся в пятницу в возрасте 94 лет.

"С учетом того, что рынки закрыты в среду, торги во вторник напоминали пятничную сессию перед длинными выходными, - отметил старший портфельный управляющий в Russell Investments Кевин Дайвни. - Никто не хочет оказаться с кучей рисковых позиций на руках, от которых нельзя избавиться завтра".

Другим негативным фактором для рынка стало падение доходности 5-летних гособлигаций США ниже аналогичного показателя трехлетних US Treasuries. Кроме того, спред между доходностью двухлетних и десятилетних госбондов упал до минимума за 11 лет, что многие эксперты считают сигналом надвигающейся рецессии.

Стоимость акций служб экспресс-доставки FedEx Corp. и UPS Inc. снизилась на 6,3% и 7,4% соответственно после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили прогнозы относительно бумаг обеих компаний.

Акции гостиничной группы Marriott International Inc. подешевели на 1,2%. Компания выразила готовность компенсировать замену паспортов своим клиентам, чьи личные данные могли быть украдены в результате масштабной утечки. Всего в группе риска находятся паспорта 327 млн человек, а замена паспорта в США стоит около $110.

Цена бумаг Apple упала во вторник на 4,4% после скачка на 3% накануне. Во вторник аналитики HSBC ухудшили рекомендации по бумагам компании с "покупать" до "держать".

"Продавать акции Apple уже поздно, покупать - слишком рано", - заявил аналитик HSBC Эрвен Рембур.

Капитализация производственной компании Tenneco понизилась на 6,2% на новости о том, что фирма договорилась о приобретении шведской Ohlins Racing AB за $160 млн. Ohlins специализируется на производстве премиальных компонентов для автомобильной отрасли и автоспорта.

Котировки акций дисконтного ритейлера Dollar General упали на 6,8% после того, как компания ухудшила прогноз прибыли на текущий год.

Вместе с тем рыночная стоимость сети магазинов по продаже автозапчастей AutoZone Inc. подскочила на 6,8%. Ранее фирма отчиталась о лучших, чем ожидалось, прибыли и сопоставимых продажах в первом квартале этого фингода.

Бумаги производителя часов Movado взлетели на 12% также благодаря сильной отчетности.

Индекс Dow Jones Industrial Average 4 декабря упал на 799,36 пункта (3,1%) и составил 25027,07 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 90,31 пункта (3,24%) - до 2700,06 пункта.

Nasdaq Composite потерял 283,09 пункта (3,8%) и составил 7158,43 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно снижаются в ходе торгов в среду вслед за обвалом основных индексов в США более чем на 3%.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific падает на 1,2%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,57%, более широкий Topix - на 0,60%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,6%, Shenzhen Composite - 0,58%, гонконгский Hang Seng - 1,75%.

Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,52%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, новозеландский NZX 50 - на 0,95%. Снижение южнокорейского Kospi составило 0,73%, индонезийского Jakarta Composite - 0,47%.

На минувших выходных представители США и Китая договорились о том, что Штаты не станут повышать пошлины на импорт китайских товаров в течение ближайших 90 дней, а КНР увеличит закупки американских товаров.

Эта новость поначалу вызвала оптимизм инвесторов, который вскоре сменился сомнениями в том, что стороны придут к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.

В среду китайские власти выступили с заявлением, что переговоры будут проводиться по графику, и страна примет конкретные меры в кратчайшие сроки.

Также в среду стало известно, что ВВП Австралии в третьем квартале вырос всего на 0,3% относительно второго квартала и на 2,8% в годовом выражении. Кварталом ранее австралийская экономика выросла на 0,9% в поквартальном и на 3,1% в годовом выражении, эксперты ожидали замедления роста первого показателя до 0,6% и ускорения второго до 3,3%.

Как следствие, австралийские банки Westpac и Commonwealth Bank of Australia потеряли более 1% рыночной стоимости.

Активное снижение в среду демонстрируют акции компаний высокотехнологичного сектора. Так, рыночная стоимость японского производителя оптики для мобильных устройств Sunny Optical упала на 7,6%, китайский интернет-гигант Tencent потерял 2,8% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 3,8%.

Акции банка HSBС подешевели на 2,4% в Гонконге, бумаги China Construction Bank - на 1,8%.

Рыночная стоимость страховщика Dai-ichi Life снизилась на 3%, финкомпании Nomura - на 3,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 2%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,3%.

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению на сомнениях в том, что страны ОПЕК+ сумеют договориться о сокращении добычи в следующем году.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск подешевели на $1,16 (1,87%) - до $60,92 за баррель. На торгах во вторник их цена выросла на $0,39 (0,63%) и составляла на закрытие $62,08 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,88 (1,65%) - до $52,37 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,3 (0,57%), завершив торги на отметке $53,25 за баррель.

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. "Нам требуется собраться вместе и выслушать коллег, выслушать их мнения по поводу спроса и предложения и их прогнозы относительно добычи в их странах", - заявил он журналистам.

При этом еще в прошлом месяце министр говорил, что ОПЕК+ стоит рассмотреть возможность уменьшения нефтедобычи на 1 млн б/с.

"Заявления аль-Фалиха, сделанные за несколько дней до заседания, создают неопределенность и дестабилизируют рынок, - говорит трейдер NH Investment & Securities Co. Хун Сунки. - Также это демонстрирует недовольство Саудовской Аравии нежеланием России активно поддержать усилия по сокращению добычи для поддержания цен".

В среду в Вене состоится заседание объединенного мониторингового комитета ОПЕК+, встреча ОПЕК назначена на 6 декабря.

Кроме того, данные Американского института нефти (API) указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей. Если официальные данные, которые будут обнародованы в четверг, совпадут с данными API, недельный подъем запасов станет 11-м подряд.