Сегодня ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным понижением в пределах 0.5-1% - ИК "Алго Капитал"

"В целом итоги вчерашних торгов на российском фондовом рынке можно оценивать как позитивные. После сильного недельного прироста индексы МосБиржи и РТС сумели удержаться на достигнутых уровнях. Более того, с начала прошлой недели техническая картина в рублевом индексе МосБиржи существенно улучшилась. Возможное преодоление им близкого уровня сопротивления, расположенного в районе 2450 п. может сформировать сигнал для дальнейшей среднесрочной игры на повышение. Впрочем, с учетом утреннего падения нефтяных котировок, это может произойти еще не сегодня, а в последующие дни. Сегодня мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с существенным понижением в пределах 0.5-1%, вблизи отметки 2425 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2420, 2410 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2450, 2460 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Сегодняшняя публикация ряда значимых статистических показателей в ЕС не должна оказать заметного влияния на локальный фондовый рынок. Дополнительным стимулом для вечернего спада торговой активности станет тот факт, что рынок акций в США сегодня будет закрыт по причине национального траура", - предполагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.