05 декабря 2018 года 09:50
Утренние прогнозы: российский рынок акций "смотрит вниз"
Рынок акций в США сегодня будет закрыт по причине национального траура, из главных ориентиров для росийского рынка акций остаются дешевеющая нефть и падающие азиатские рынки. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Эксперты прогнозируют некоторое снижение рынка акций РФ в первой половине торгов.
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций вчера продемонстрировал околонулевую динамику. Снижение спроса на рисковые активы и откат нефтяных котировок может способствовать локальному коррекционному движению в индексе Мосбиржи ближе к отметке в 2400 пунктов. Среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций, на взгляд эксперта банка, сохраняется".
Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "Сегодняшний день на биржах АТР завершается падением индексов акций, которые двигаются вниз вслед за американскими фондовыми индикаторами. Впрочем, темпы падения индексов АТР замедлились после того, как китайские власти выразили уверенность в быстром достижении торговых соглашений между Поднебесной и США. В преддверии заседания ОПЕК снижаются и нефтяные контракты, поскольку сохраняется неопределенность вокруг планов картеля относительно дальнейшего сокращения добычи. Однако, несмотря на негативный внешний фон, мы полагаем, что начало торгов на российском рынке акций в среду будет нейтральным. Дело в том, что начало падения нефтяных контрактов индексы начали отыгрывать еще во второй половине торговой сессии вторника. В то же время сегодня мы ждем снижения активности инвесторов на рынке акций из-за Национального Траура в США, связанного с похоронами бывшего президента страны Джорджа Буша-старшего".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Фондовые индексы США упали более чем на 3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается некоторая коррекция вниз. Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Характер торгов на мировых фондовых площадках вновь характеризуется повышенной волатильностью, хотя подтверждение министерством торговли КНР планов по проведению переговоров с США и сыграло роль фактора стабилизации котировок после закрытия торгов на американских биржах. На нефтяном рынке активность покупателей также сократилась в преддверии встречи ОПЕК (6.12) и выхода данных по запасам нефти в США (перенесено на завтра). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль под влиянием внешнего фона".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с существенным понижением в пределах 0.5-1%, вблизи отметки 2425 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2420, 2410 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2450, 2460 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Сегодняшняя публикация ряда значимых статистических показателей в ЕС не должна оказать заметного влияния на локальный фондовый рынок. Дополнительным стимулом для вечернего спада торговой активности станет тот факт, что рынок акций в США сегодня будет закрыт по причине национального траура".
Опубликовано: /Финмаркет/
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