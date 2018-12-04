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04 декабря 2018 года 19:30
Рынок акций РФ к закрытию вышел в "плюс" по индексам за счет роста нефтянки и "Магнита", упал "Аэрофлот"
Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ к закрытию торгов во вторник смог выйти в незначительный плюс по индексам за счет роста нефтяных бумаг во главе с обновившим максимум "ЛУКОЙЛом" на фоне подорожавшей нефти, а также акций "Магнита"; подешевели бумаги "Аэрофлота".
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2443,38 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1155,88 пункта (+0,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,6%. Доллар подрос до 66,59 рубля (+0,06 рубля). Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил во вторник, что американская сторона готова к продолжению диалога с Россией, но где может состояться встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сказать трудно. Ю.Ушаков также сообщил, что до общения В.Путина и Д.Трампа "на ногах" на саммите G20 в Аргентине у него состоялись переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который подтвердил, в частности, что американская сторона заинтересована в продолжении диалога. Подорожали акции "Магнита" (+3,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,7% и +2,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+2,2%, до 5209 рублей), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%). Подешевели бумаги "Аэрофлота" (-4,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,9% и -2,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%). Во вторник снизилась фондовая Азия (Япония упала на 2,4% после 7-дневного роста, Китай подрос на 0,4%), проседают Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,4-1%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,6%) после роста в начале недели на новостях о "перемирии" в торговой войне США и Китая. Тем не менее, определенный скептицизм в отношении того, насколько быстро Вашингтон и Пекин смогут достичь постоянного соглашения, привели во вторник к коррекции. Среда, 5 декабря, объявлена в США днем национального траура, в этот день состоятся похороны 41-го президента страны Джорджа Буша-старшего. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYMEX) и бирже Nasdaq в этот день проводиться не будут. Между тем во вторник дорожает нефть на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,48 за баррель (+1,3% и +3,8% в понедельник), январская цена WTI - $53,34 за баррель (+0,7% и +4% накануне). Как сообщалось, Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Об этом заявил президент РФ В.Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе. Кроме того, власти канадской провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении производства нефти. Добыча нефти в провинции будет снижена на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с 1 января 2019 года, объявила премьер провинции Рейчел Нотли. Эта мера будет действовать до тех пор, пока 35 млн баррелей хранящейся в регионе нефти не будут проданы на рынке - по предварительной оценке, до весны 2019 года. После этого сокращение добычи составит 95 тыс. б/с, и оно будет действовать до конца 2019 года, когда в эксплуатацию будет запущен новый нефтепровод компании Enbridge. По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, развернуться "медведям" во вторник помешала выросшая нефть. Некоторый негатив предоставила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, которая напомнила о необходимости совместных усилий Европы и США для противостояния РФ. Последнее в большей степени коснулось бумаг Сбербанка (MOEX: SBER) и "Газпрома". Нефтяники, напротив, начинают чувствовать уверенность в развороте тенденций нефтяных котировок при наличии перспективы ограничения добычи ОПЕК+. Подросли также бумаги энергетиков, которые оказались сильно недооцененными в последнее время. Среди слабых бумаг оказались акции "Аэрофлота" из-за дорожающей нефти, а также металлургов на фоне локального укрепления рубля. После оптимизма понедельника у инвесторов вновь не нашлось повода для длительных покупок. Сомнения, как и в Азии, касаются способности Китая и США прийти к общей позиции в течение 90 дней, отведенных на переговоры. Кроме того, обнаружилось, что заявления о планах Китая снизить или ликвидировать тарифы на автомобили и комплектующие оказалось придумкой в прессе. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в интервью Avvenire, что он работает над новым вариантом бюджета, который будет представлен институциональным органам Евросоюза в ближайшее время. По его словам, он постарается сделать так, чтобы итальянские предложения не вызвали отторжения, отмечает эксперт. По информации западных СМИ, члены ОПЕК работают над соглашением, которое предусматривает сокращение добычи на 1,3 млн б/с. Однако главным препятствием остается Россия, которая против существенного сокращения. РФ готова участвовать сокращением производства на 140 тыс. б/с, а в ОПЕК ждут участия в объеме 250-300 тыс. б/с. В организации не настаивают на немедленном исполнении соглашения, предусматривая возможность отказаться от него на февральской встрече. Тем не менее, наличие хоть какой-то позиции РФ и переговорного процесса уже улучшает перспективы принятия консолидированного решения, что и отражают котировки на рынке. В техническом плане потенциал роста Brent может быть достаточно значимым с попыткой тестирования границы "медвежьего" рынка в районе отметки $69,4 за баррель. Попытки остановить "Северный поток 2" наталкиваются на сопротивление германского бизнеса, хотя и получают поддержку в виде заявлений германских политиков о возможном сокращении закупок газа у РФ. Тем не менее, коррекция отечественного рынка больше похоже на консолидацию, а рубль вовсе может продолжить укрепляться благодаря нефти и тенденции к ослаблению доллара на глобальном рынке, считает А.Кочетков. Как отмечает аналитик компании "БКС брокер" Анастасия Попова, нефтегазовый сектор сдержал индексы от просадки, рынок в целом перешел к консолидации, а рост продолжили энергетические и нефтегазовые сектора. Итоги саммита G20, на котором США и КНР решили взять 3-месячную паузу в торговом противостоянии, стимулировали инвесторов на активные покупки в начале недели. Однако во вторник запал позитива исчерпался, и "быки" не спешили продолжать атаку. Проявить осторожность игроков заставили слова советника по экономике президента США Ларри Кадлоу, который отметил, что договоренности не обязательно приведут к заключению торговой сделки. Пекин, в свою очередь, не подтвердил озвученное Д.Трампом обязательство увеличить объемы импорта из США в Китай. В среду американские биржи NYSE и Nasdaq будут закрыты по случаю национального траура. Также по этой причине будет отменено выступление главы ФРС США. Главным пресс-релизом недели станет публикация отчета по рынку труда, на показатели которого будет ориентироваться регулятор при принятии решений по ставке. После выступления Джерома Пауэлла на прошлой неделе в Экономическом клубе рынок ожидает более плавного ужесточения монетарной политики США в следующем году. Нефть растет на фоне намерения России и Саудовской Аравии сократить добычу сырья - согласовать параметры планируется 7 декабря на министерской встрече ОПЕК+. А новости о выходе Катара из ОПЕК с 1 января не оказали влияние на динамику торгов в связи с довольно скромно долей добычи среди стран ОПЕК (1,8% общего объема). Лучше рынка выглядят акции "ЛУКОЙЛа", отыгрывающие решение компании ускорить обратный выкуп и потратить запланированные $3 млрд уже в 2019 году, а не до конца 2022 года, как планировалось ранее, отмечает А.Попова. Начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских полагает, что дополнительным важным фактором роста нефти стало существенное удешевление доллара после выступления главы ФРС и публикации протокола ноябрьского заседания, из которых рынок сделал выводы, что регулятор в 2019 году будет переходить к нейтральной политике (на 8 заседаниях 2019 года наиболее вероятным представляется лишь одно повышение ставки). Четверть рынка даже полагает, что ставка и к концу 2019 года останется на уровне 2,25-2,5% (вероятность такого исхода за неделю выросла с 22,3% до 26,6%). А при таких ожиданиях доллар вполне может перейти на нисходящую траекторию. Такой сценарий может получить закрепление после выхода на этой неделе данных по рынку труда в США за ноябрь. В преддверии заседаний ОПЕК и ОПЕК+ сохраняются ожидания, что будет достигнута договоренность о сокращении объемов добычи для поддержки цен нефтяного рынка (прогнозируется сокращение объемов добычи стран ОПЕК+ порядка 1,3-1,4 млн б/с). Такое сокращение могло бы ликвидировать ожидаемый дисбаланс предложения и спроса, а также противостоять значительному росту запасов. Новости о выходе Катара из ОПЕК рынок нефти пока не почувствовал, поскольку добыча Катара составляет лишь около 2% объемов ОПЕК и лишь чуть более 1% совокупной добычи ОПЕК+. Реакция рынка на выход Катара могла бы быть заметной и усиленной лишь в том случае, если бы странам ОПЕК+ не удалось преодолеть разногласия и достигнуть соглашения по объемам сокращения поставок, считает аналитик. По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, сопротивлением для индекса МосБиржи выступает область 2445-2450 пунктов, пробитие которой откроет дорогу на исторические максимумы. Однако картина торгов говорит о том, что особого желания расти нет, а внешний фон говорит в пользу умеренных продаж. Тем не менее, от заметного снижения рынок удержала подросшая нефть Brent, у которой есть все шансы продолжить восхождение в район $64-65 за баррель. Локальная коррекция нефти была вызвана новостями о выходе Катара из ОПЕК и нежелании России снижать добычу более чем на 150 тыс. баррелей в сутки, однако откат котировок лишь снял краткосрочную техническую перекупленность, считает аналитик. Тем не менее, с нефтью нужно быть осторожными, поскольку решение саммита ОПЕК+ может не оправдать ожиданий большинства игроков. На рубль давит неопределенность с характером новых санкций по "делу Скрипалей", поэтому откат доллара ниже 65 руб./$1 маловероятен, полагает А.Антонов. Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник просели акции ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4,8%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-4,3%), акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,5%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-2,4%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-2,1%). Подорожали бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4,1%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+2,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,8%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+2,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,6%), GDR Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2,3%). Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 40,443 млрд рублей (из них 11,529 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
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