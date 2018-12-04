Рубль развернулся вниз к доллару и продолжает дешеветь к евро вечером во вторник

Москва. 4 декабря. Доллар США развернулся вверх после снижения в первой половине дня, евро растет на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения темпов роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 66,58 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,59 руб./EUR1, поднявшись на 17,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 10,79 копейки - до 70,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается на вечерних торгах, отыгрывая ослабление темпов роста цен на нефть. Дополнительное давление на котировки нацвалюты оказывает возобновление роста пары "евро-доллар" на глобальном рынке посоле заметной просадки в первой половине дня. Участники рынка закладывали в цены вероятность более медленных темпов ужесточения денежной политики ФРС США после некоторых заявлений представителей регулятора.

Слишком низкая инфляция в США представляет собой более существенную угрозу, чем риски превышения целевого показателя роста цен, отметил заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида.

"В последние десятилетия перевес был в пользу дезинфляционных сил, - заявил он в интервью телеканалу Bloomberg. - Мы живем в мире, в котором центробанки, включая Федерезерв, фокусируются на том, чтобы удержать инфляцию от снижения". При этом, по его словам, 2%-ная инфляция (целевой показатель ФРС) не является потолком, и центробанк готов к ситуации, когда показатель будет выше.

В то же время данные по производственной инфляции в еврозоне, обнародованные во вторник, оказались лучше прогнозов. По данным Евростата, в октябре 2018 года цены производителей в еврозоне выросли на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,6%. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце увеличились на 4,9%. Аналитики прогнозировали рост первого показателя на 0,5%, второго - на 4,5%.

Нефть эталонных марок продолжает дорожать в ходе торгов во вторник, однако темпы роста замедлились на заявлениях представителей Саудовской Аравии.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,92% - до $62,26 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,4%, до $53,16 за баррель.

В центре внимания рынка находится встреча стран ОПЕК и партнеров картеля, которая начнется в среду в Вене. На встрече, в частности, будет обсуждаться вопрос сокращения добычи со следующего года.

Эксперты в среднем ожидают, что ОПЕК+ может принять решение снизить нефтедобычу примерно на 1,3 млн баррелей в сутки, чего будет достаточно для снижения избытка предложения на рынке.

Между тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во вторник заявил, что пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. "Нам требуется собраться вместе и выслушать коллег, выслушать их мнения по поводу спроса и предложения и их прогнозы относительно добычи в их странах", - заявил он журналистам в польском городе Катовице, где принял участие в конференции ООН по вопросам изменения климата.

В прошлом месяце министр говорил, что ОПЕК+ стоит рассмотреть возможность уменьшения нефтедобычи на 1 млн б/с. Сейчас Х.аль-Фалих уточнил, что речь идет о прогнозе излишка предложения, и на встрече в Вене нужно будет убедиться, что этот прогноз верен.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, торги в рублевых парах во вторник проходят довольно скучно. "Доллар почти не меняется, консолидируясь вблизи отметки 66,5 рубля. В первой половине дня поддержку рублю оказывала динамика цен на нефть, однако к вечеру она почти сошла на нет. Сейчас фактор нефти, скорее, оказывает нейтральное влияние. Из ключевых событий, которые рынки ждут до конца недели, следует отметить заседание ОПЕК+. Его итоги могут привести к росту волатильностти на рынке энергоносителей и соответственно, к более заметному влиянию на динамику рубля", - полагает М.Поддубский.

"Рубль сегодня проторговался скромно, не в пример движениям прошлой недели. В паре с долларом активность во вторник оказалась минимальной, доллар почти весь день стоял возле 66,45 руб./$1. Сессия для пары "доллар-рубль" завершается в диапазоне 66,25-66,65 руб./$1, торги среды начнутся в этих же пределах. Для пары "евро-рубль" актуальны границы 75,4-76 руб./$1", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 декабря на 15,46 копейки, до 66,4467 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,88 копейки, до 75,6562 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 1,28 копейки по отношению к понедельнику и составил 66,4077 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 4,38 копейки и составил 66,4426 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 437,981 млн, из которых $869,07 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 568,911 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 19,68 копейки, до 75,6388 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 21,58 копейки и составил 75,6957 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR499,266 млн, из которых EUR249,753 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR249,513 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России провел во вторник, 4 декабря, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 330 млрд рублей (при лимите 1 трлн 330 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 27 ноября, банки разместили в ЦБ 1 трлн 358,9 млрд рублей (при лимите 1 трлн 730 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

Кроме того, Банк России во вторник провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 628,1 млрд рублей (при лимите 800 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел доразмещение 15-го выпуска купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги данного выпуска на 67 млрд 751 млн рублей по цене отсечения 99,953% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 283 млрд 69,6 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного опустились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,78% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 1 б.п. - до 7,98% и 8,46% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 2 б.п. - до 8,5% годовых.