04 декабря 2018 года 18:45
Евробонды РФ во вторник стабильны в цене на фоне пониженной активности торгов
Москва. 4 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник изменились незначительно на фоне пониженной активности торгов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также стабильны в цене, что в итоге ведет к небольшим изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 3 декабря на 15 базисных пунктов и составила 108,44% от номинала, что соответствует доходности 4,69% годовых (рост на 4 пункта к предыдущему дню).
Стоимость американских трехлетних Treasuries выросла по отношению к предыдущему дню всего на 1 базисный пункт - до 97,73% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,81% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 4 пункта и составил 188 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 23 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 105,05% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 5,50% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году прибавили в цене 11 базисных пунктов, подорожав до 102,05% от номинала (доходность снизилась 1 пункт и составила 5,465% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 пунктов - до 98,03% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 5,07% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 9 базисных пунктов, до 101,64% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 4,49% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 16 базисных пунктов - до 92,81% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 5,765% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 6 базисных пунктов, до 94,50% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 5,05% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций ничего особенного не происходило. Колебания котировок были незначительными на фоне пониженной активности торгов. В секторе базовых активов сегодня также некоторое затишье после активного снижения процентных ставок в последние несколько дней, в частности, доходность десятилетних US Treasuries весь день "топчется" вокруг отметки 2,95% годовых. Таким образом, наши бумаги, отскочив в понедельник, также замерли в динамике, при этом сделок в целом очень мало. В отличие от валютных бумаг, рублевые гособлигации сегодня оказались под некоторым давлением на фоне объявления Минфином первичных аукционов на достаточно большую сумму - 25 млрд рублей, при этом была увеличена и дюрация бумаг, выставленных на продажу, по сравнению с предыдущими неделями. Данные новости сыграли на руку игрокам на понижение в секторе ОФЗ, но на российские еврооблигации этот негативный фактор не распространился", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.
Опубликовано: /Финмаркет/
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