БКС закрывает pair trade: "покупать акции ЛУКОЙЛа против акций Татнефти"

"БКС Глобал Маркетс" закрывает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против акций "Татнефти" (MOEX: TATN), которая менее чем за два месяца обеспечила доходность 11%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

Как говорится в отчете, аналитики рекомендуют фиксировать прибыль, так как сработали позитивные катализаторы для "ЛУКОЙЛа", среди которых повышение веса в индексе MSCI, объявление дивидендов за девять месяцев 2018 года, сильные финансовые результаты за третий квартал 2018 года и указания менеджмента на более активную реализацию программы выкупа объемом $3 млрд в 2019 году. "Других позитивных триггеров на горизонте двух-трех месяцев мы не видим", - пишут эксперты.

В то же время они отмечают, что бумаги "Татнефти" могут показать динамику лучше сектора в случае восстановления нефтяных котировок и в преддверии даты закрытия реестра на получение промежуточных дивидендов за третий квартал 2018 года.