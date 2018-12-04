Экономика КНР замедляется, но перемирие в торговых спорах поддерживает рынки - Julius Baer

Официальный индекс деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности Китая продолжил снижение и в ноябре достиг отметки 50.0 п., минимума за более чем два года, констатирует аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. Разочаровывающие данные по индикатору указывают на сокращение деловой активности на фоне продолжающихся торговых споров. Новые экспортные заказы падают шестой месяц подряд, хотя в последнем месяце темпы несколько замедлились: соответствующий суб-индекс поднялся до 47,0 п. Импортные заказы также снижаются. Тем временем, показатель по индексу цен производителей обвалился с 52,0 п. до 46,4 п. на фоне ухудшения внутреннего спроса и коррекции сырьевых цен.

В не относящихся к обрабатывающей промышленности отраслях PMI также опустился, с 53,9 п. до 53,4 п., под давлением замедления деловой активности в строительном секторе (соответствующий суб-индекс обвалился на 4,6 п. до 59,3 п.) из-за ухудшения погодных условий.

По мнению эксперта Julius Baer, слабые макроэкономические данные приведут к введению правительством КНР новых стимулирующих мер, включая увеличение инфраструктурных инвестиций, снижение налогов и меры монетарной политики, например, дальнейшее сокращение нормы обязательных резервов для банков. В прошлый четверг Пекин анонсировал целевую поддержку испытывающим особые сложности провинциям, признав тем самым сильные различия в состоянии разных регионов страны. Власти стремятся преодолеть финансовые риски на региональном уровне.

"Достигнутое в выходные соглашение с США по отсрочке введения повышенной импортной пошлины на китайские товары на сумму 200 млрд долларов позволило несколько улучшить настроения на рынках. Тем не менее, странам предстоит договариваться по очень чувствительным темам, включая трансфер технологий и защита прав на интеллектуальную собственность. Таким образом, сохраняющаяся неопределенность будет продолжать оказывать давление на инвестиции и экономическую активность в целом. Последние макроэкономические данные соответствуют нашим прогнозам ухудшения ключевых индикаторов в Китае к концу текущего года. Тем не менее, оказавшиеся лучше ожиданий результаты переговоров на саммите G20 и передышка в торговых спорах позволят на короткое время улучшить настроения рынков и отдельным компаниям получить рефинансирование на рынке", - резюмирует Магдален Тео.