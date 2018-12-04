До конца дня сохранится умеренно негативный настрой инвесторов на всех фондовых рынках - ГК "ФИНАМ"

За последние сутки существенно поубавился оптимизм на всех фондовых рынках, а от эйфории после саммита G20 не осталось и следа, констатирует аналитик ГК "Финам" Василий Олейник. Похоже, до инвесторов начало доходить, что перемирие в торговой войне между Китаем и США носит лишь временный характер, и не факт, что страны окончательно сумеют договориться в ближайшие месяцы. Продолжает нарастать интрига вокруг "Брекзита", точнее с голосованием по нему в парламенте Великобритании. Высока вероятность того, что Терезе Мэй не удастся протащить через парламент тот проект договора, который согласовали все страны ЕС.

Российские биржевые индексы торгуются без единой динамики вблизи вчерашнего закрытия. Так, российский рублёвый индекс Московской биржи теряет скромные 0.15% и торгуется вблизи отметки 2435 пункта, а валютный индекс РТС растёт на 0.2%. Уверенно лучше рынка продолжают выглядеть акции Лукойла - на фоне продолжающегося выкупа собственных акций они растут почти на 2% и тестируют исторические максимумы. Почти на 4% взлетели акции Магнита, но про дальнейший рост пока говорить рано, а вот акции другого крупнейшего ритейлера - X5, падают почти на 5%. Акции Сбербанка, Газпрома, ГМК Норникель теряют более 1%, а акции Аэрофлота на фоне небольшого восстановления цен на нефть падают на 3.3%.

"Главный фактор риска для российского фондового рынка - это опять геополитика, - отмечает эксперт ГК. - Очень высока вероятность того, что со стороны Украины последует ещё одна военная провокация, которая будет иметь более негативные последствия для фондового рынка. На Украине уже начались сборы резервистов, об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил страны, а согласно последним данным от разных СМИ, к границе с РФ уже начинают стягиваться военные группы. Запад и США уже грозят новым пакетом санкций и как только появится ещё один повод, так сразу будет новое санкционное давление на российский бизнес. С технической точки зрения российский рублёвый индекс Московской биржи пока держится выше важного уровня 2350 пунктов, и это хороший для инвесторов знак. До обновления исторического максимума индексу подрасти пока не удалось, и шансы тают на глазах. Если вдруг индекс опустится ниже отметки 2300 пунктов, то лучше частично или полностью выходить из российских акций. До конца дня сохранится умеренно негативный настрой инвесторов на всех фондовых рынках, поэтому биржевые индексы вряд ли сумеют завершить день на положительной территории.".