ОПЕК+ готовится к сокращению объемов добычи - Julius Baer

Недавняя распродажа на рынке нефти стала следствием резкого изменения настроений на фоне нарастания рисков перепроизводства сырья, считает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Политика стран-производителей нефти играет ключевую роль в поддержании баланса в секторе, так что плановая встреча ОПЕК в Вене в ближайший четверг на протяжении уже нескольких дней определяет движение котировок.

Встреча лидеров Саудовской Аравии и России на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе завершилась согласием сторон продолжить сотрудничество в нефтяной сфере. Их совместные действия были решающими для глобального сокращения добычи в 2016 году и ее увеличения ранее в текущем году. Россия не входит в ОПЕК, и рост ее влияния на политику картеля отражает снижение роли его членов, не являющихся союзниками Саудовской Аравии. Выход из организации Катара следует рассматривать именно в этом контексте и в контексте противостояния с саудитами, подчеркивает эксперт Julius Baer. Кроме того, страна добывает сравнительно мало нефти, но много природного газа.

"По нашим прогнозам, ОПЕК и Россия, скорее всего, договорятся на текущей неделе о сокращении добычи, - указывает Норберт Рюкер. - Из Вашингтона, вероятно, последует традиционная реакция, однако страны-производители нефти руководствуются желанием сохранить стабильность рынка и компенсировать нестабильную политику США в отношении Ирана. На этой неделе можно ожидать краткосрочное повышение котировок "черного золота", однако дальше цены будут оставаться в заданном коридоре. Уровень выше 75 долл. США за баррель вызывает инфляцию топливных цен и сокращает спрос в развивающихся странах, а также смягчает политику Белого дома по отношению к Ирану. Котировки ниже 55 долл. США за баррель сдерживают сланцевый бум и инвестиции в секторе. Между этими двумя отметками цены могут колебаться на изменении рыночных настроений и политики основных стран-производителей. Решение властей канадской провинции Альберта ограничить производство стало следствием низких котировок на местном рынке на фоне того, что добыча на нефтяных песках значительно превысила инфраструктурные возможности в секторе. Ограничение объемов добычи будет снято, как только запасы вернутся к нормальным уровням. Это может случиться быстрее, чем ожидается, принимая во внимание развитие железнодорожной инфраструктуры. В целом, с завершением этой недели мы не ожидаем сохранение рисков перенасыщения рынка".