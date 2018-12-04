Рубль стабилен к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики в основных валютных парах

Москва. 4 декабря. Доллар США умеренно дешевеет, евро повышается на "Московской бирже" во вторник днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

Курс доллара США составил 66,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,61 руб./EUR1, поднявшись на 18 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 0,29 копейки - до 70,53 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 декабря на 15,46 копейки, до 66,4467 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,88 копейки, до 75,6562 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", разнонаправленная динамика рубля в основных парах на дневных торгах обусловлена снижением доллара к большинству мировых валют, в том числе к евро, на глобальном рынке. Распродажи американской валюты на Forex усилились на фоне снижения доходностей на рынке казначейских облигаций США в связи с ожиданиями замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Слишком низкая инфляция в США представляет собой более существенную угрозу, чем риски превышения целевого показателя роста цен, отметил заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида.

"В последние десятилетия перевес был в пользу дезинфляционных сил, - заявил он в интервью телеканалу Bloomberg. - Мы живем в мире, в котором центробанки, включая Федерезерв, фокусируются на том, чтобы удержать инфляцию от снижения". При этом, по его словам, 2%-ная инфляция (целевой показатель ФРС) не является потолком, и центробанк готов к ситуации, когда показатель будет выше.

В то же время, данные по производственной инфляции в еврозоне, обнародованные во вторник, оказались лучше прогнозов. По данным Евростата, в октябре 2018 года цены производителей в еврозоне выросли на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,6%. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце увеличились на 4,9%. Аналитики прогнозировали рост первого показателя на 0,5%, второго - на 4,5%.

Нефтяной рынок продолжает подниматься в ходе торгов во вторник на оптимизме по поводу предстоящей встречи ОПЕК+ в Вене. Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 2,17% - до $63,03 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,93%, до $53,97 за баррель.

Ожидается, что на предстоящей встрече ОПЕК и партнеры картеля договорятся о сокращении нефтедобычи со следующего года. Данная мера необходима для сокращения избытка предложения на рынке, который стал причиной обвала цен на нефть на 20% в ноябре.

Тем не менее, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во вторник заявил, что пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. В прошлом месяце министр говорил, что ОПЕК+ стоит рассмотреть возможность уменьшения нефтедобычи на 1 млн б/с. Сейчас Х.аль-Фалих уточнил, что речь идет о прогнозе излишка предложения, и на встрече в Вене нужно будет убедиться, что этот прогноз верен.

"Большинство валют ЕМ демонстрируют укрепление к доллару США в результате продолжающейся реакции рынка на итоги встреч лидеров США и КНР в рамках саммита G20. Кроме того, позиции американской валюты сдержанно снижаются на Forex после комментариев члена ФРС Ричарда Клариды, который выразил обеспокоенность в отношении динамики инфляции. В итоге рынки расценили данный комментарий как еще один сигнал в пользу менее активного повышения ключевой ставки американским регулятором в перспективе. Тем не менее, потенциал укрепления рубля ограничивается санкционными рисками, которые активизировались после ухудшения отношений России и Украины в результате конфликта в Азовском море", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"В текущих условиях продолжаем считать внешние драйверы ключевыми для краткосрочных перспектив российской валюты. Обратим внимание на индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging Market Currency Index), который вчера сумел преодолеть рубеж 1600-1610 пунктов, сдерживающий все попытки роста индекса со второй половины августа. Намеки на менее агрессивное поднятие ставок Федрезервом, сделанные на прошлой неделе главой ФРС Джеромом Пауэллом, вкупе с локальным облегчением торговых противоречий могут подстегнуть продолжение восстановления валют EM", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Банк России провел во вторник, 4 декабря, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 330 млрд рублей (при лимите 1 трлн 330 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 27 ноября, банки разместили в ЦБ 1 трлн 358,9 млрд рублей (при лимите 1 трлн 730 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

Кроме того, Банк России во вторник провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 628,1 млрд рублей (при лимите 800 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел доразмещение 15-го выпуска купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги данного выпуска на 67 млрд 751 млн рублей по цене отсечения 99,953% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 283 млрд 69,6 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного опустились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,78% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 1 б.п. - до 7,98% и 8,46% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 2 б.п. - до 8,5% годовых.