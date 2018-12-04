.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль стабилен к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики в основных валютных парах
.
ГЛАВНОЕ
Темпы роста ВВП РФ в долгосрочной перспективе составят чуть больше 3%
Рост экономики РФ до 2036 года ожидается на уровне чуть выше 3%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Реальный эффективный курс рубля будет незначительно укрепляться
 
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2018 году до 1,6%
Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста российской экономики на 2018 год - до 1,6% с 1,5%, на 2019 год снизил до 1,5% с 1,8% и сохранил на 2020 год на уровне 1,8%. Такой прогноз Всемирный банк дает в своем 40-м докладе об экономике РФ под...
 
В России хотят изменить порядок оспаривания кадастровой стоимости
В России может измениться порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости. Собственникам домов, квартир, земельных участков и коммерческих объектов предложат обращаться напрямую в государственные бюджетные учреждения (ГБУ), которые занимаются...
 
Конфискация имущества приносит государству убытки
Счетная палата сообщает об итогах проверки эффективности системы реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства, в 2017 - 2018 гг. Как следует из публикации на сайте СП,...
 
04 декабря 2018 года 15:43

Рубль стабилен к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики в основных валютных парах

Москва. 4 декабря. Доллар США умеренно дешевеет, евро повышается на "Московской бирже" во вторник днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

Курс доллара США составил 66,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,61 руб./EUR1, поднявшись на 18 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 0,29 копейки - до 70,53 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 декабря на 15,46 копейки, до 66,4467 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,88 копейки, до 75,6562 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", разнонаправленная динамика рубля в основных парах на дневных торгах обусловлена снижением доллара к большинству мировых валют, в том числе к евро, на глобальном рынке. Распродажи американской валюты на Forex усилились на фоне снижения доходностей на рынке казначейских облигаций США в связи с ожиданиями замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Слишком низкая инфляция в США представляет собой более существенную угрозу, чем риски превышения целевого показателя роста цен, отметил заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида.

"В последние десятилетия перевес был в пользу дезинфляционных сил, - заявил он в интервью телеканалу Bloomberg. - Мы живем в мире, в котором центробанки, включая Федерезерв, фокусируются на том, чтобы удержать инфляцию от снижения". При этом, по его словам, 2%-ная инфляция (целевой показатель ФРС) не является потолком, и центробанк готов к ситуации, когда показатель будет выше.

В то же время, данные по производственной инфляции в еврозоне, обнародованные во вторник, оказались лучше прогнозов. По данным Евростата, в октябре 2018 года цены производителей в еврозоне выросли на 0,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,6%. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце увеличились на 4,9%. Аналитики прогнозировали рост первого показателя на 0,5%, второго - на 4,5%.

Нефтяной рынок продолжает подниматься в ходе торгов во вторник на оптимизме по поводу предстоящей встречи ОПЕК+ в Вене. Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 2,17% - до $63,03 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,93%, до $53,97 за баррель.

Ожидается, что на предстоящей встрече ОПЕК и партнеры картеля договорятся о сокращении нефтедобычи со следующего года. Данная мера необходима для сокращения избытка предложения на рынке, который стал причиной обвала цен на нефть на 20% в ноябре.

Тем не менее, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во вторник заявил, что пока слишком рано утверждать, что ОПЕК+ снизит нефтедобычу. В прошлом месяце министр говорил, что ОПЕК+ стоит рассмотреть возможность уменьшения нефтедобычи на 1 млн б/с. Сейчас Х.аль-Фалих уточнил, что речь идет о прогнозе излишка предложения, и на встрече в Вене нужно будет убедиться, что этот прогноз верен.

"Большинство валют ЕМ демонстрируют укрепление к доллару США в результате продолжающейся реакции рынка на итоги встреч лидеров США и КНР в рамках саммита G20. Кроме того, позиции американской валюты сдержанно снижаются на Forex после комментариев члена ФРС Ричарда Клариды, который выразил обеспокоенность в отношении динамики инфляции. В итоге рынки расценили данный комментарий как еще один сигнал в пользу менее активного повышения ключевой ставки американским регулятором в перспективе. Тем не менее, потенциал укрепления рубля ограничивается санкционными рисками, которые активизировались после ухудшения отношений России и Украины в результате конфликта в Азовском море", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"В текущих условиях продолжаем считать внешние драйверы ключевыми для краткосрочных перспектив российской валюты. Обратим внимание на индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging Market Currency Index), который вчера сумел преодолеть рубеж 1600-1610 пунктов, сдерживающий все попытки роста индекса со второй половины августа. Намеки на менее агрессивное поднятие ставок Федрезервом, сделанные на прошлой неделе главой ФРС Джеромом Пауэллом, вкупе с локальным облегчением торговых противоречий могут подстегнуть продолжение восстановления валют EM", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Банк России провел во вторник, 4 декабря, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 330 млрд рублей (при лимите 1 трлн 330 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 27 ноября, банки разместили в ЦБ 1 трлн 358,9 млрд рублей (при лимите 1 трлн 730 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

Кроме того, Банк России во вторник провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 628,1 млрд рублей (при лимите 800 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел доразмещение 15-го выпуска купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги данного выпуска на 67 млрд 751 млн рублей по цене отсечения 99,953% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 283 млрд 69,6 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного опустились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,78% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 1 б.п. - до 7,98% и 8,46% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 2 б.п. - до 8,5% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 декабря 2018 года 19:35
Рубль развернулся вниз к доллару и продолжает дешеветь к евро вечером во вторник
Москва. 4 декабря. Доллар США развернулся вверх после снижения в первой половине дня, евро растет на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения темпов роста цен на нефть.    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 19:30
Рынок акций РФ к закрытию вышел в "плюс" по индексам за счет роста нефтянки и "Магнита", упал "Аэрофлот"
Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ к закрытию торгов во вторник смог выйти в незначительный плюс по индексам за счет роста нефтяных бумаг во главе с обновившим максимум "ЛУКОЙЛом" на фоне подорожавшей нефти, а также акций "Магнита"; подешевели бумаги "Аэрофлота".    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 18:45
Евробонды РФ во вторник стабильны в цене на фоне пониженной активности торгов
Москва. 4 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник изменились незначительно на фоне пониженной активности торгов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также стабильны в цене, что в итоге ведет к небольшим изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 18:24
Предпочтение отдаем "длинным" ОФЗ - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"В ОФЗ заманчивая картина. Доходности почти неотличимы от "субфедов" и крупных "корпоратов". Учитывая максимальное кредитное качество этого класса, держать в них деньги - представляется нам очевидным делом. Предпочтение отдаем "длинным" бумагам. Да, они волатильны. Но, полагаем, Банк России в...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 17:55
БКС закрывает pair trade: "покупать акции ЛУКОЙЛа против акций Татнефти"
"БКС Глобал Маркетс" закрывает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "покупка акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против акций "Татнефти" (MOEX: TATN), которая менее чем за два месяца обеспечила доходность 11%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 17:31
Нефть готова к росту, слово за ключевыми экспортёрами - БКС
К середине недели нефтяные цены пытаются стабилизироваться вблизи уровней 63$. По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, повышательному движению котировок способствует приближение заседания ОПЕК+. По итогам встречи руководства РФ и Саудовской Аравии на полях G20, оба крупнейших...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 17:08
Экономика КНР замедляется, но перемирие в торговых спорах поддерживает рынки - Julius Baer
Официальный индекс деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности Китая продолжил снижение и в ноябре достиг отметки 50.0 п., минимума за более чем два года, констатирует аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. Разочаровывающие данные по индикатору...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 16:39
До конца дня сохранится умеренно негативный настрой инвесторов на всех фондовых рынках - ГК "ФИНАМ"
За последние сутки существенно поубавился оптимизм на всех фондовых рынках, а от эйфории после саммита G20 не осталось и следа, констатирует аналитик ГК "Финам" Василий Олейник. Похоже, до инвесторов начало доходить, что перемирие в торговой войне между Китаем и США носит лишь временный характер,...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 15:48
ОПЕК+ готовится к сокращению объемов добычи - Julius Baer
Недавняя распродажа на рынке нефти стала следствием резкого изменения настроений на фоне нарастания рисков перепроизводства сырья, считает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Политика стран-производителей нефти играет ключевую роль в поддержании баланса в секторе, так что...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 15:26
Рынок акций США умеренно снизится на открытии, так как позитив от итогов саммита G20 начал иссякать - ГК "Форекс Клуб"
Фондовый рынок США во вторник может умеренно снизиться на открытии, так как оптимизм на мировых рынках, связанный с итогами саммита "большой двадцатки" (G20), начал постепенно иссякать, полагает аналитик ГК "Форекс Клуб "Иван Марчена. Основные американские фондовые индексы накануне выросли на...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 14:52
Росстат увидел ускорение инвестиций в 3 кв. 2018 г. - Raiffeisenbank
"Вчера Росстат опубликовал структуру инвестиций за 3 кв. 2018 г., отметив, что вложения в основной капитал заметно ускорились - до 5,2% г./г. Однако оптимизм в 3 кв. 2018 г. не согласуется ни с динамикой строительства (в прошлом квартале оно показывало отрицательные темпы роста), ни с импортом...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 14:25
Bitcoin замер: SEC расследует события крипто рынка - FxPro
Биткоин кружит вокруг отметки в $4000, не решаясь выбрать какое-то определенное направление. Похоже, инвесторы так и не почувствовали, что эталонная криптовалюта действительно достигла дна, и выжидают появление сильного импульса, считает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Впрочем, пока BTC/USD...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 13:50
Фунт перестал "бояться высоты" - eToro
"Британский фунт сегодня уверенно растет. Причем заслуга в этом принадлежит не только слабеющему доллару, хотя этот фактор определенно вносит лепту в "боевой" настрой фунта. USD "страдает" от динамики доходности долговых бумаг США, которые все более явно сигнализируют о рецессии в Штатах. GBP/USD...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 13:20
Во второй половине дня "боковой" тренд на российском рынке акций сохранится - Dukascopy Bank SA
"После вчерашнего сильного роста на глобальном рынке акций во вторник наблюдается коррекционное снижение. Индексы европейских и азиатских стран на текущий момент снизились в среднем на 0,5%. В то же время цены на нефть марки Brent плавно двигаются вверх, оказывая поддержку российскому рублю....    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 12:59
Краткосрочными ориентирами по паре EUR/USD выступят отметки 1,134-1,14 - "Нордеа Банк"
"Доллар США демонстрирует умеренную негативную динамику на глобальных площадках. Участники рынка оценивают заявление вице-председателя ФРС Клариды, сделанное накануне в интервью Bloomberg. Данный комментарий рынки воспринимают как дополнительный сигнал в отношении в того, что ФРС не сможет...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.