Рынок акций США умеренно снизится на открытии, так как позитив от итогов саммита G20 начал иссякать - ГК "Форекс Клуб"

Фондовый рынок США во вторник может умеренно снизиться на открытии, так как оптимизм на мировых рынках, связанный с итогами саммита "большой двадцатки" (G20), начал постепенно иссякать, полагает аналитик ГК "Форекс Клуб "Иван Марчена. Основные американские фондовые индексы накануне выросли на 1,1-1,4% на фоне оптимизма, с которым были восприняты на мировых торговых площадках итоги саммита G20. На полях саммита США согласились не поднимать с 1 января пошлины на китайский импорт с 10 до 25% при соблюдении ряда условия со стороны Китая.

Фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,3-0,5%. Азиатские биржи во вторник не показали единой динамики, так как инвесторы считают, что договоренности по торговым вопросам между США и Китаем - это всего лишь временная передышка, а не разрешение конфликта.

Европейские индексы снижаются на 0,5-0,7%. Влияние на французский рынок оказали сообщения о том, что в стране будет введен мораторий на повышение налогов на бензин на фоне акций протеста.

"Мировые цены на нефть во вторник растут более чем на 2% на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ на заседании 5-7 декабря может договориться о снижении добычи нефти на 1,3 млн баррелей в день. Вместе с тем, участники рынка обратили внимание на заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что пока преждевременно говорить, о том, сократит ли ОПЕК+ планируемые объемы добычи на нынешнем заседании", - заключает Иван Марчена.