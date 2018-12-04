Росстат увидел ускорение инвестиций в 3 кв. 2018 г. - Raiffeisenbank

"Вчера Росстат опубликовал структуру инвестиций за 3 кв. 2018 г., отметив, что вложения в основной капитал заметно ускорились - до 5,2% г./г. Однако оптимизм в 3 кв. 2018 г. не согласуется ни с динамикой строительства (в прошлом квартале оно показывало отрицательные темпы роста), ни с импортом машин и оборудования, снижавшимся в аналогичный период времени. Если в 1-2 кв. 2018 г. основной позитивный вклад вносили частные инвестиции, то в 3 кв. их рост замедлился, а смену негативного тренда поддержали средства нефтегазового и госсектора, просевшие в 1П 2018 г. Именно они, как мы полагаем, и в дальнейшем будут в большей мере обеспечивать рост общего показателя. Для частного сектора ограничителем для устойчивого роста, в первую очередь, остаются неопределенность и слабый инвестиционный климат. Несмотря на заметное улучшение прибыли экспортеров, в т. ч. за счет ослабления рубля в этом году, инвестиции демонстрируют рост лишь в нефтегазовых отраслях (что, на наш взгляд, скорее, связано с исполнением текущих проектов, а не с наличием свободных финансовых ресурсов у них). В этой связи заметное ускорение частных инвестиций в 1П 2018 г., исходя из данных Росстата, также выглядит необъяснимо: в них преобладают капиталовложения компаний химии, металлургии, транспортного сектора и строительства, а они весь этот год растут очень умеренными темпами (т.е. получается, что основное увеличение произошло за счет каких-то прочих отраслей)

", - отмечают в Raiffeisenbank.