Bitcoin замер: SEC расследует события крипто рынка - FxPro

Биткоин кружит вокруг отметки в $4000, не решаясь выбрать какое-то определенное направление. Похоже, инвесторы так и не почувствовали, что эталонная криптовалюта действительно достигла дна, и выжидают появление сильного импульса, считает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Впрочем, пока BTC/USD удается избежать повторного тестирования уровня 3500, что после провала во второй половине ноября, на взгляд специалиста, стоит расценивать как проявление мужества покупателей. Как и раньше, альткоины полностью дублируют динамику ведущей криптовалюты, а суммарная капитализация крипто рынка удерживается около $130 млрд.

В то время, как средняя стоимость добычи одного биткоина находится на уровне $4500, мы наблюдаем, как майнеры продолжают отключать асики. Хешрейт сети Bitcoin обвалился на 39% (с исторических максимумов конца августа) до 37.7 EH/s. Однако в случае резкого роста цены, также быстро начнет возвращаться и вычислительная мощность сети, уверен Александр Купцикевич. Риск невозврата существует лишь в случае длительного сохранения низких цен.

"Рынок ICO вместе с криптовалютами демонстрирует глубокий спад, - отмечает эксперт FxPro. - С начала года объем привлеченных средств упал на 91%. Более того, даже успешные ICO в своем большинстве очень редко демонстрируют какие-либо реальные результаты. Так как большая часть проектов основана на платформе Ethereum, привлеченные эфиры выводятся в фиат для финансирования их деятельности, что также негативно влияет на ведущий альткоин крипто рынка. На саммите G20, кстати, обсуждали и криптовалюты, отметив их в итоговом коммюнике. Прежде всего, ведущие страны мира волнует проблема отмывания средств и финансирование терроризма, поэтому в крипто секторе будет введены стандарты FATF с единым налогообложением и верификацией участников рынка. Такое отношение G20 можно считать и позитивом, и негативом одновременно. С одной стороны, всё задумывалось как независимая от политиков и финансистов экосистема, с другой стороны, ее размеры больше не позволяют существовать на прежних условиях".

Также Александр Купцикевич отметил, что SEC методично рассматривает события 2017 года и ищет незаконные причины аномального роста Bitcoin. Эксперты считают, что этот процесс напрямую влияет на рынок, так как инвесторы не станут рисковать вплоть до момента, пока не будут поставлены все точки в расследовании регулятора.