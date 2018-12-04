Фунт перестал "бояться высоты" - eToro

"Британский фунт сегодня уверенно растет. Причем заслуга в этом принадлежит не только слабеющему доллару, хотя этот фактор определенно вносит лепту в "боевой" настрой фунта. USD "страдает" от динамики доходности долговых бумаг США, которые все более явно сигнализируют о рецессии в Штатах. GBP/USD подскочила над уровнем 1,28 впервые с 29 ноября и пытается закрепить успех. Предлогов для покупок стерлинга сразу несколько. Во-первых, это неожиданно сильные данные по активности в британском строительном секторе. PMI подскочил в ноябре до 53,4 против прогноза на уровне 52,5. Несмотря на то, что показатель второстепенный, релиз оказал поддержку валюте. Более значимым драйвером роста GBP стало заявление генерального адвоката европейского суда о том, что Лондон может в одностороннем порядке отказаться от выхода из Евросоюза, пока суд не вынес окончательного решения. Другими словами, речь идет об отзыве статьи 50 договора, которая разрешает подобный шаг. И хотя такой сценарий маловероятен, сообщения помогли стерлингу развить импульс роста. Однако не стоит слишком увлекаться покупками фунта, которому еще предстоит важное испытание в виде голосования по проекту соглашения по Брекзиту в парламенте, которое состоится 11 декабря. В зависимости от исхода этого голосования Мэй может столкнуться с вынесением вотума недоверия, а значит, в свете сохраняющихся рисков фунт остается привлекательным для продаж на росте. Так что текущее ралли может послужить возможностью для фиксации прибыли перед событийными рисками", - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.