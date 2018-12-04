Во второй половине дня "боковой" тренд на российском рынке акций сохранится - Dukascopy Bank SA

"После вчерашнего сильного роста на глобальном рынке акций во вторник наблюдается коррекционное снижение. Индексы европейских и азиатских стран на текущий момент снизились в среднем на 0,5%. В то же время цены на нефть марки Brent плавно двигаются вверх, оказывая поддержку российскому рублю. Дополнительное давление на американскую валюту оказывает смягчившаяся риторика представителей ФРС. Что касается российских индексов акций, то в первую половину сегодняшней торговой сессии они двигаются разнонаправленно. Так, если индекс РТС растет на 0,1% вслед за рублем, то индекс МосБиржи второй день подряд консолидируется у отметки 2440 пунктов. Мы полагаем, что во второй половине дня "боковой" тренд на российском рынке сохранится, а колебания на рынке нефти будут оказывать по-прежнему существенное влияние на индекс. Учитывая тот факт, что Американский институт нефти раскроет еженедельную статистику лишь сегодня ночью, усиление волатильности на "Московской бирже" мы увидим не ранее начала торговой сессии среды", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.