Цена нефти Brent торгуется около 62,3 долл./барр. - Банк "Санкт-Петербург"

"Цена нефти Brent растет на 1% сегодня утром, торгуется около $62,3/барр. Рост связан с договоренностью России и Саудовской Аравии о продлении периода сделки ОПЕК+, достигнутой на саммите G20 и ожиданиями принятия решения о сокращении добычи нефти на 1,3 млн барр./сутки с уровней октября на заседании министерского мониторингового комитета, запланированного на 5-7 декабря в Вене. Тем не менее, технический комитет стран соглашения ОПЕК+ по итогам вчерашнего заседания не дал рекомендаций для предстоящей встречи. Заявление представителей Катара о возможном выходе из сделки ОПЕК+ в следующем году не оказало существенного влияния на котировки, поскольку Катар добывает только 0,61 млн барр./сутки (максимальный уровень добычи составлял 0,88 млн барр./сутки), однако может указывать на противоречия внутри ОПЕК, в частности, представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур разделяет позицию

Катара и считает, что сокращать добычу должны те страны, которые ее нарастили (Саудовская Аравия и Россия), а не все 25 участников соглашения", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".