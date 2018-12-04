Оптимизм на нефтяном рынке остается сдержанным - "Нордеа Банк"

"Котировки на нефть в ходе утренних торгов во вторник продолжают сдержанно укрепляться на фоне позитивных ожиданий участников рынка в отношении исхода встреч ОПЕК+ 5-7 декабря. Напомним, что экономическая комиссия ОПЕК (консультативный орган картеля) накануне рекомендовала организации снизить добычу нефти на 1.3 mn bpd от уровня октября 2018 года, однако данные рекомендации не являются обязательными к исполнению, поэтому итоговое решение по результатам встречи стран-экспортеров нефти по-прежнему остается неясным. Вчера также состоялась встреча технического комитета ОПЕК, в результате которой никаких рекомендаций для предстоящей встречи министерского заседания ОПЕК+ 6 декабря озвучено не было. Неопределенность несколько увеличивает текущая позиция РФ, заключающаяся в неготовности снижать добычу более чем на 150 тыс. bpd, что, в свою очередь, не устраивает саудовскую сторону, которая в данном случае будет вынуждена сократить добычу на существенно большую величину для установления баланса на рынке. Более того, сдержанно негативным сигналом для рынка послужило вчерашнее заявление Катара о выходе из состава ОПЕК. Таким образом, оптимизм на нефтяном рынке остается сдержанным ввиду отсутствия какой-либо определенности в отношение результатов встреч стран-производителей нефти ОПЕК+", - отмечают в "Нордеа Банке".