Ориентирами по паре USD/RUB продолжат выступать отметки 66-66.8 - "Нордеа Банк"

"Рубль в ходе утренних торгов не демонстрирует выраженной динамики, несмотря на сдержанный рост аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и увеличение нефтяных цен. USDRUB в моменте торгуется в районе отметок 66.5, а пара EURRUB выросла до уровня 75.7. Стоит отметить, что большинство валют развивающихся стран сегодня демонстрируют укрепление к доллару США в результате продолжающейся реакции рынка на итоги встреч лидеров США и КНР в рамках саммита G20. Кроме того, позиции американской валюты сдержанно снижаются на Forex после комментариев члена ФРС г-на Клариды, который выразил обеспокоенность в отношении динамики инфляции. В итоге рынки расценили данный комментарий, как еще один сигнал в пользу менее активного повышения ключевой ставки американским регулятором в перспективе. Тем не менее, потенциал укрепления рубля ограничивается санкционными рисками, которые активизировались после ухудшения отношений России и Украины в результате конфликта в Азовском море, а также после заявлений главы Пентагона о попытках России повлиять на выборы в конгресс США. Таким образом, мы ожидаем ограниченно позитивную динамику курса рубля, ориентирами по паре USDRUB продолжат выступать отметки 66-66.8", - отмечают в "Нордеа Банке".