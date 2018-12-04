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04 декабря 2018 года 11:30

Рынок акций утром умеренно скорректировался после роста, поддержку оказывает растущая нефть

Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно скорректировался вниз по индексам после роста на фоне просевшей фондовой Азии; динамика blue chips смешанная, поскольку поддержку рынку оказывает растущая нефть.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2435,3 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1153,23 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 66,53 рубля (без изменений).

Подешевели рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,4%).

Выросли бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Мосбиржи" (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%).

Индексы в США в понедельник выросли благодаря повышению спроса на рискованные активы на новостях о "перемирии" в торговой войне США и Китая. Тем не менее, определенный скептицизм в отношении того, насколько быстро Вашингтон и Пекин смогут достичь постоянного соглашения, способствовал снижению индексов к концу сессии с максимумов, достигнутых в ходе торгов, пишет MarketWatch.

Среда, 5 декабря, объявлена в США днем национального траура, в этот день состоятся похороны 41-го президента страны Джорджа Буша-старшего. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYMEX) и бирже Nasdaq в этот день проводиться не будут.

Во вторник снизилась фондовая Азия (Япония упала на 2,4% после 7-дневного роста, Китай подрос на 0,4%), в Европе смешанная динамика (FTSE вырос на 0,4%, DAX, CAC40 просели на 0,3%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,4%).

Между тем, утром во вторник дорожает нефть на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+; уровень цен Brent на $1 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,31 за баррель (+1% и +3,8% в понедельник), январская цена WTI - $53,51 за баррель (+1,1% и +4% накануне).

Как сообщалось, Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

Кроме того, власти канадской провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении производства нефти. Добыча нефти в провинции будет снижена на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с 1 января 2019 года, объявила премьер провинции Рейчел Нотли. Эта мера будет действовать до тех пор, пока 35 млн баррелей хранящейся в регионе нефти не будут проданы на рынке - по предварительной оценке, до весны 2019 года. После этого сокращение добычи составит 95 тыс. б/с, и оно будет действовать до конца 2019 года, когда в эксплуатацию будет запущен новый нефтепровод компании Enbridge.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, после первой оптимистичной реакции рынка на сообщения о приостановке "торговой войны" между США и КНР покупатели на рынках акций взяли паузу, ожидая деталей предстоящих переговоров, которые пока не подтверждены китайской стороной.

Вместе с тем, возможно сохранение спроса на нефтяные акции, поскольку закрепление фьючерсов на нефть Brent выше $62 за баррель дает основания для заметного смягчения опасений в отношении сектора.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, несмотря на позитивное начало недели, какой-либо чрезмерной эйфории после саммита G20 на глобальных рынках не наблюдается. Выступление советника Д.Трампа по экономике Л.Кудлоу и главы Минфина США С.Мнучина относительно договоренностей с Китаем несколько сдержали оптимизм: Л.Кудлоу на официальном брифинге Белого дома заявил, что на данном этапе охарактеризовал договоренности как "обязательства, которые не обязательно станут торговой сделкой, но которые стороны будут рассматривать и, очевидно, реализовывать". Итоги саммита G20 пока умеренно позитивны для рисковых активов - инвесторы получили как минимум временную передышку в "торговой войне" (отсутствие новых пошлин в ближайшие 90 дней), а также надежды на постепенное налаживание рабочих отношений (текущие 90 дней воспринимаются как относительно короткий срок, но теоретически ничего не мешает сторонам при взаимном желании продлить его позднее).

Некоторое снижение оптимизма на глобальных рынках пока может оказывать сдерживающий эффект и на российские акции, в связи с чем диапазон 2400-2450 пунктов для индекса МосБиржи пока может сохранять актуальность. Среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций сохраняется, считает аналитик.

По словам аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, сопротивлением для индекса МосБиржи выступает область 2445-2450 пунктов, пробитие которой откроет дорогу на исторические максимумы. Однако картина торгов говорит о том, что особого желания расти нет, а внешний фон говорит в пользу умеренных продаж. Тем не менее, от заметного снижения рынок удерживает подрастающая нефть.

Акции Сбербанка при пробитии отметки 203 руб. можно покупать в расчете на их поход в район 217 руб. В тоже время ближе к уровню 170 руб. можно посоветовать закрыть часть "лонгов" по "Газпрому". Особенно это касается тех инвесторов, кто купил бумаги еще до объявления компании о намерении увеличить дивидендные выплаты. У нефти Brent есть все шансы продолжить восхождение в район $64-65 за баррель. Локальная коррекция нефти была вызвана новостями о выходе Катара из ОПЕК и нежелании России снижать добычу более чем на 150 тыс. баррелей в сутки, однако откат котировок лишь снял краткосрочную техническую перекупленность, считает аналитик.

Тем не менее, с нефтью нужно быть осторожными, поскольку решение саммита ОПЕК+ может не оправдать ожиданий большинства игроков. На рубль давит неопределенность с характером новых санкций по "делу Скрипалей", поэтому откат доллара ниже 65 руб./$1 маловероятен, полагает А.Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, оптимизм от G20 в Азии продержался недолго, уже во вторник по рынкам прокатилась волна фиксации прибыли. Основные сомнения по поводу договоренностей Китая и США касаются того, что участники торгов не верят в возможность преодоления противоречий за 90 дней, которые отведены на переговоры.

Нефть сбавила темпы роста. В Goldman Sachs полагают, что от ОПЕК+ потребуется снизить производство минимум на 1,3 млн б/с, чтобы сбалансировать избыток предложения на рынке. Нефти также помогает то, что в канадской провинции Альберта власти предписывают нефтяникам снизить производство на 320 тыс. б/с, чтобы избежать затоваривание нефтехранилищ.

Сомнения касаются способности США и Китая договариваться о чем-либо конкретном по ключевым вопросам торговли. Плюс к этому доходности американских казначейских обязательств намекают на рост вероятности рецессии в ближайшие кварталы. Для российского рынка важно то, чтобы сырьевые валюты пытались укрепляться, а нефть продолжила дорожать, полагает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник просели акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-3%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,5%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-2,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-1,4%).

Подорожали бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,8%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+1,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+1,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,4%), ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,494 млрд рублей (из них 2,038 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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