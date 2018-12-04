Крипторынок продолжит идти вниз из-за опасений по поводу ужесточения регулирования - ГК "Форекс Клуб"

"Основные криптовалюты продолжают дешеветь на фоне потери интереса серьезных инвесторов и из-за опасений по поводу ужесточения регулирования рынка. Так, Эстония рассматривает вопрос по усилению регулирования криптовалют из-за угрозы отмывания денег. Она может ужесточить контроль за работой компаний, которые предлагают доступ к связанным с криптовалютами услугам, в частности, криптовалютных бирж. Также об ужесточении регулирования крипторынка говорилось и на саммите "большой двадцатки" (G20).

Курс биткоина на 11.00 за сутки упал на 0,67% - до 3992 долларов при капитализации в $69,6 млрд. Ethereum к этому времени ослабел на 1,36% - до 110,3 доллара, его капитализация достигла $11,6 млрд. XRP подешевел на 2,78% - до 0,35 доллара при капитализации в $14,4 млрд. Litecoin за сутки стал слабее на 0,95% и опустился до 31,4 доллара, его капитализация составила $1,9 млрд. Общая капитализация крипторынка достигла $129,3 млрд. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат свое нисходящее движение. Курс биткоина может опуститься до 3800 долларов, Ethereum - до 105 долларов, XRP - до 0,33-0,34.доллара, а Litecoin - до 30 долларов", - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб "Иван Марчена.