В текущих условиях потенциал укрепления рубля до 66.00/USD сохраняется - РФПИ

"После резкого укрепления утром в понедельник до 66.05 рубль довольно быстро стабилизировался, удовлетворившись новым локальным равновесием около отметки 66.50/USD, - комментирует аналитик РФПИ Дмитрий Полевой. - Отсутствие активных продаж со стороны экспортеров из-за завершившегося на прошлой неделе налогового периода и, видимо, более осторожная (из-за политических факторов) позиция иностранных участников ограничили потенциал роста рубля, несмотря на довольно позитивный внешний фон с открытия торгов. Все вместе это вернуло котировки нефти в рублях к уровням RUB4100-4150/брл против менее RUB4000/брл в последней декаде ноября. Рубль, вероятно, продолжит демонстрировать ассиметричную реакцию на рост и падение цен на нефть, но в текущих условиях (и при отсутствии значительных возмущений извне) потенциал его укрепления до 66.00/USD сохраняется".