Рост оптимизма инвесторов на глобальных рынках будет поддерживать спрос на рублевые облигации в ближайшие две недели - Промсвязьбанк

"Сегодня и на текущую неделю ожидаем усиления спроса на рублевые облигации благодаря итогам саммита G-20. Наиболее важным является прогресс в торговых переговорах США и Китая, а также готовность РФ и С.Аравии продлить сделку ОПЕК+ по

ограничению добычи с целью поддержания цен на нефть. Сегодня с утра цены на нефть выросли до 62,2 долл за баррель Brent по сравнению с 58,7 долл. за баррель в пятницу. Потенциал снижения доходности 10-летних ОФЗ, на наш взгляд ограничен уровнем в

8,60 – 8,65%, что связано с наличием санкционных рисков, удорожанием фондирования российских банков, ускорением инфляции и навесом предложения нового госдолга. Рост оптимизма инвесторов на глобальных рынках будет поддерживать спрос на рублевые облигации в ближайшие две недели", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.