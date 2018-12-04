Рубль растет к доллару и снижается к евро на старте торгов вторника

Москва. 4 декабря. Доллар США снижается, евро растет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной из-за опережающего роста котировок евро.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,43-66,53 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,46 руб./$1 (-6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,65 руб./EUR1 (+22,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 6,41 копейки к уровню закрытия понедельника, до 70,59 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,79 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 26,26 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов следом за динамикой основной валютной пары и общего ослабления доллара относительно всех валют G10 на глобальном рынке на фоне резкого снижения доходностей US Treasuries.

Падение доходности десятилетних казначейских облигаций США до уровня в 2,9715% годовых - минимума с середины сентября - связано с сокращением ожиданий в отношении темпов подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году.

Слишком низкая инфляция в США представляет собой более существенную угрозу, чем риски превышения целевого показателя роста цен, отметил заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида.

"В последние десятилетия перевес был в пользу дезинфляционных сил, - заявил он в интервью телеканалу Bloomberg. - Мы живем в мире, в котором центробанки, включая Федерезерв, фокусируются на том, чтобы удержать инфляцию от снижения". При этом, по его словам, 2%-ная инфляция (целевой показатель ФРС) не является потолком, и Центробанк готов к ситуации, когда показатель будет выше.

Цены на нефть продолжают расти во вторник после резкого скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 1,04%, до $62,33 за баррель (в понедельник эти контракты подорожали на 3,75%). Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1% - до $53,48 за баррель (в понедельник эти контракты выросли 3,97%).

Как сообщалось, Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

Поддержку нефтяному рынку также оказало ослабление напряженности в отношениях США и Китая, способствовавшее росту спроса на рискованные активы.

Кроме того, власти канадской провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении производства нефти.