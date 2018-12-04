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Главная  /  Мнения аналитиков  /  В текущих условиях считаем внешние драйверы ключевыми для краткосрочных перспектив российской валюты - Промсвязьбанк
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04 декабря 2018 года 10:33

В текущих условиях считаем внешние драйверы ключевыми для краткосрочных перспектив российской валюты - Промсвязьбанк

"На фоне роста оптимизма на глобальных рынках по факту саммита G-20 большинство валют развивающихся стран продемонстрировали вчера укрепление против доллара. Российский рубль, бразильский реал, южноафриканский ранд прибавили против

американской валюты 0,6-1,3%, пара доллар/рубль вернулась в район 66,50 руб/долл. (локально опускаясь к отметке в 66 руб/долл., но удержаться на тех уровнях рублю пока не удалось). В текущих условиях продолжаем считать внешние драйверы ключевыми для

краткосрочных перспектив российской валюты. Обратим внимание на индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index), который вчера сумел преодолеть рубеж 1600-1610 пунктов, сдерживающий все попытки роста индекса со второй половины августа. Намеки на менее агрессивное поднятие ставок Федрезервом, сделанные на прошлой неделе главой ФРС Дж.Паэллом, вкупе с локальным облегчением торговых противоречий могут подстегнуть продолжение восстановления валют EM. Последние два с половиной месяца пара доллар/рубль большую часть времени проводит в диапазоне 65-68 руб/долл. При текущем новостном фоне ожидаем снижения пары в

нижнюю половину диапазона", - указывает эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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Компании упоминаемые в новости:    ЛУКОЙЛ НК


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