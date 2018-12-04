Перспектив укрепления рубля ниже 65 за доллар мы пока не видим - Алор Брокер

"Рубль слабо отреагировал на рост нефти и всеобщий мировой позитив. Мы ждали полноценного тестирования отметки 66 руб за доллар, но от нее российская валюта вчера лишь развернулась. Сегодня доллар продолжает падать к основным мировым валютам (пара евро-доллар растет на четверть процента), что дает рублю шанс возобновить попытки уйти ниже отметки 66. Однако не следует забывать, что на российскую валюту сильно давит неопределенность с характером новых санкций по "делу Скрипаля", поэтому перспектив роста рубля ниже 65 мы пока не видим. Короткие позиции по паре "доллар-рубль" мы рекомендуем через ночь не переносить, дабы не поспасть на утренний негативный гэп после возможного прояснения вопроса по санкциям," - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.