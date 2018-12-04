У нефти есть все шансы продолжить восхождение в район 64-65 долл. за баррель - Алор Брокер

"Индекс Мосбиржи закрылся вчера недалеко от сопротивления 2445-2450 пунктов, пробитие которого открывает дорогу на исторические максимумы, - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - Однако картина вчерашних торгов говорит о том, что особого желания расти нет: рынок открылся 2-процентным гэпом и оставался практически без изменений на этом уровне вплоть до окончания торгов. При этом внешний фон говорит в пользу возможности небольших продаж в первой половине дня. Фьючерсы на американские индексы снижаются, но от заметного снижения рынок пока будет удерживать подрастающая нефть. Не исключено, что мы увидим небольшую коррекция перед походом к историческим максимумам. Хотя вполне вероятен и сценарий, что при продолжении роста нефти нефтяные бумаги на дадут рынку упасть".

Эксперт рекомендует смотреть за Сбербанком: при пробитии им отметки 203 руб бумаги можно рискнуть купить в расчете на их поход в район 217 руб. В тоже время ближе к уровню 170 руб можно посоветовать закрыть часть лонгов по "Газпрому". Особенно это касается тех инвесторов, кто купил бумаги еще до объявления компании о намерении увеличить дивидендные выплаты.

"У нефти есть все шансы продолжить восхождение в район 64-65 долларов за баррель. Вчера после утреннего 5-процентного роста, ближе к вечеру были попытки коррекции на фоне новостей о выходе Катара из ОПЕК и нежелании России снижать добычу более чем на 150 тыс баррелей в день. Однако снижение котировок лишь сняло краткосрочную техническую перекупленность и к вечеру котировки сырья вновь ушли в район 62 доллара, где они находятся и сейчас. Впрочем, данные новости негативны для рынка и свидетельствуют как о разногласиях между крупнейшими участниками сделки, так и о недовольстве "меньшевиков" положением дел в картеле. Поэтому с нефтью нужно быть осторожными. Мало того, что решение саммита ОПЕК+ может не оправдать ожиданий большинства игроков, так еще никак не успокоится "черный медведь", который вчера с открытием американских торгов вновь приступил к раздаче нефтяных контрактов всем желающим", - комментирует ситуацию на рынке нефти Алексей Антонов.