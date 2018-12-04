.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
Темпы роста ВВП РФ в долгосрочной перспективе составят чуть больше 3%
Рост экономики РФ до 2036 года ожидается на уровне чуть выше 3%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Реальный эффективный курс рубля будет незначительно укрепляться
 
В России хотят изменить порядок оспаривания кадастровой стоимости
В России может измениться порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости. Собственникам домов, квартир, земельных участков и коммерческих объектов предложат обращаться напрямую в государственные бюджетные учреждения (ГБУ), которые занимаются...
 
Конфискация имущества приносит государству убытки
Счетная палата сообщает об итогах проверки эффективности системы реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства, в 2017 - 2018 гг. Как следует из публикации на сайте СП,...
 
Квартиры под реновацию в Москве подорожали на 20%
В Москве четырехкратное сокращение предложения квартир в домах, вошедших в программу реновации, стимулировало рост их стоимости. Стоимость жилья в домах, попавших в городскую программу реновации, с января 2017 по октябрь 2018 года в среднем по...
 
04 декабря 2018 года 10:00

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики".

Американские фондовые индексы показали существенный рост в понедельник благодаря повышению спроса на рискованные активы на новостях о "перемирии" в торговой войне США и Китая. Тем не менее, определенный скептицизм в отношении того, насколько быстро Вашингтон и Пекин смогут достичь постоянного соглашения, способствовал снижению индексов к концу сессии с максимумов, достигнутых в ходе торгов.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, встреча которых прошла в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные, достигли ряда договоренностей, воспринятых рынком как прорыв в отношениях двух стран. Вашингтон отложит повышение пошлин на китайские товары, Пекин увеличит импорт из Штатов, и стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли. В соответствии с договоренностью, достигнутой главами двух государств, китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем, говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник после существенного подъема по итогам предыдущей сессии на новостях о торговом "перемирии" между США и Китаем. Японский Nikkei 225 потерял 2,29% после непрерывного роста в течение семи предыдущих сессий. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти во вторник после резкого скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $62,31 за баррель, что на 1,01% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 3,75% - до $61,69 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,02% - до $53,49 за баррель. По итогам торгов 3 декабря контракт вырос в цене на 3,97% - до $52,95 за баррель.

Как сообщалось, Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе. Поддержку нефтяному рынку также оказало ослабление напряженности в отношениях США и Китая, способствовавшее росту спроса на рискованные активы.

Кроме того, власти канадской провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении производства нефти. Добыча нефти в провинции будет снижена на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с 1 января 2019 года, объявила премьер провинции Рейчел Нотли. Эта мера будет действовать до тех пор, пока 35 млн баррелей хранящейся в регионе нефти не будут проданы на рынке - по предварительной оценке, до весны 2019 года. После этого сокращение добычи составит 95 тыс. б/с, и оно будет действовать до конца 2019 года, когда в эксплуатацию будет запущен новый нефтепровод компании Enbridge.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 5,116 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 0,81 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 декабря вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (1-3 декабря) 0,16%, поднявшись до 569,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-15" (+1%), "МТС-001P-06" (+0,9%) и "Газпромбанк БО-16" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-06" (-0,33%), "АФК Система-001Р-06" (-0,25%) и "Сбербанк-001-03R" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" завершило размещение 27-летних жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 7,547 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил 29 ноября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,35% годовых. Объем основного долга "ИА БСПБ 2" составляет 8,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов - 12,52% годовых. Эмитент имеет право погасить облигации досрочно в дату выплаты 20-го купона, а также в любую дату после того, как непогашенная часть выпуска сократится до уровня менее 25%, и в любую дату начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания.

ООО "СФО ИнвестКредит Финанс" завершило размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на бонды прошел 30 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых. Бумаги размещены по открытой подписке на 3 года.

ООО "ДиректЛизинг" 30 ноября завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых, к ней приравнены ставки 2-12 купонов. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций "ДиректЛизинга" серии 001P объемом 1 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы также 10 лет.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) 3 декабря завершило размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-ПО1. Компания 26 июня начала размещение выпуска. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны ежемесячные. Объявлена годовая оферта с исполнением 28 июня 2019 года. В июле эмитент выставил дополнительную оферту по бондам с датой исполнения 20 августа, тогда было выкуплено 29 облигаций на 29 тыс. рублей. Также с августа по ноябрь компания выставил ряд оферт по выпуску, однако заявок в эти оферты никто не предъявил. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 4 декабря проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-03Р со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,95-9,10% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года в диапазоне 9,15-9,31%годовых. Сбор заявок пройдет 4 декабря с 11:00 до 16:00 МСК, техническое размещение запланировано на 13 декабря.

Кредит Европа банк 4 декабря проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-02 со сроком обращения 2 года объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,4-10,6% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 10,67-10,88% годовых. Сбор заявок пройдет 4 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК, техническое размещение запланировано на 12 декабря. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Программу облигаций банка объемом 200 млрд рублей "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в апреле 2016 года. Программа бессрочная. Максимальный срок обращения бондов, размещаемых в ее рамках, составит 30 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 21 декабря начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-46R объемом 1 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купонный период, ставка соответствующего купона установлена на уровне 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к изменениям цены так называемой динамической корзины, значение которой зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. Выпуск планируется разместить по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Банк "Союз" установил ставку 8-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-04 в размере 7,55% годовы. Банк в июне 2015 года разместил 5-летние облигации БО-04 объемом 1,5 млрд рублей. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9% годовых. По бондам 18 декабря предстоит оферта.

Росбанк (MOEX: ROSB) выкупил по оферте 5 млн 415,115 тыс. облигаций серии БО-14 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млрд рублей, таким образом, банк выкупил 54,2% выпуска. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска на 10 млрд рублей в мае 2016 года. Ставка текущего 6-го купона составляет 8% годовых.

Бинбанк (MOEX: MDMB) в рамках оферты выкупил 66,928 тыс. облигаций серии БО-14. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 1,3% выпуска. Эмитент в июне 2015 года разместил 6-летние облигации серии БО-14 на 5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 0,01% годовых. Бонды имеют 12 полугодовых купонов.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 декабря 2018 года 11:59
Ориентирами по паре USD/RUB продолжат выступать отметки 66-66.8 - "Нордеа Банк"
"Рубль в ходе утренних торгов не демонстрирует выраженной динамики, несмотря на сдержанный рост аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и увеличение нефтяных цен. USDRUB в моменте торгуется в районе отметок 66.5, а пара EURRUB выросла до уровня 75.7. Стоит отметить, что большинство...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 11:42
Рубль будет двигаться осторожно - Росбанк
"Накануне заседания ОПЕК+ (6-7 декабря), где рынок ожидает увидеть решение о сокращении объемов добычи, российский рубль имеет стимулы продолжить поступательное укрепление. Однако мы ожидаем увидеть лишь осторожное движение, которое будет сопровождаться низкой активностью из-за выходного дня на...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 11:31
Крипторынок продолжит идти вниз из-за опасений по поводу ужесточения регулирования - ГК "Форекс Клуб"
"Основные криптовалюты продолжают дешеветь на фоне потери интереса серьезных инвесторов и из-за опасений по поводу ужесточения регулирования рынка. Так, Эстония рассматривает вопрос по усилению регулирования криптовалют из-за угрозы отмывания денег. Она может ужесточить контроль за работой...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 11:30
Рынок акций утром умеренно скорректировался после роста, поддержку оказывает растущая нефть
Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно скорректировался вниз по индексам после роста на фоне просевшей фондовой Азии; динамика blue chips смешанная, поскольку поддержку рынку оказывает растущая нефть.    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 11:13
В текущих условиях потенциал укрепления рубля до 66.00/USD сохраняется - РФПИ
"После резкого укрепления утром в понедельник до 66.05 рубль довольно быстро стабилизировался, удовлетворившись новым локальным равновесием около отметки 66.50/USD, - комментирует аналитик РФПИ Дмитрий Полевой. - Отсутствие активных продаж со стороны экспортеров из-за завершившегося на прошлой...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 10:54
Рост оптимизма инвесторов на глобальных рынках будет поддерживать спрос на рублевые облигации в ближайшие две недели - Промсвязьбанк
"Сегодня и на текущую неделю ожидаем усиления спроса на рублевые облигации благодаря итогам саммита G-20. Наиболее важным является прогресс в торговых переговорах США и Китая, а также готовность РФ и С.Аравии продлить сделку ОПЕК+ по ограничению добычи с целью поддержания цен на нефть. Сегодня с...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 10:33
В текущих условиях считаем внешние драйверы ключевыми для краткосрочных перспектив российской валюты - Промсвязьбанк
"На фоне роста оптимизма на глобальных рынках по факту саммита G-20 большинство валют развивающихся стран продемонстрировали вчера укрепление против доллара. Российский рубль, бразильский реал, южноафриканский ранд прибавили против американской валюты 0,6-1,3%, пара доллар/рубль вернулась в район...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 10:25
Рубль растет к доллару и снижается к евро на старте торгов вторника
Москва. 4 декабря. Доллар США снижается, евро растет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной из-за опережающего роста котировок евро.    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 10:22
Перспектив укрепления рубля ниже 65 за доллар мы пока не видим - Алор Брокер
"Рубль слабо отреагировал на рост нефти и всеобщий мировой позитив. Мы ждали полноценного тестирования отметки 66 руб за доллар, но от нее российская валюта вчера лишь развернулась. Сегодня доллар продолжает падать к основным мировым валютам (пара евро-доллар растет на четверть процента), что дает...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 10:16
У нефти есть все шансы продолжить восхождение в район 64-65 долл. за баррель - Алор Брокер
"Индекс Мосбиржи закрылся вчера недалеко от сопротивления 2445-2450 пунктов, пробитие которого открывает дорогу на исторические максимумы, - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - Однако картина вчерашних торгов говорит о том, что особого желания расти нет: рынок открылся 2-процентным...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 10:05
Растущий рубль и стабильные нефтяные цены помогут российскому рынку открыться нейтрально - Dukascopy Bank SA
"Во вторник азиатские индексы акций завершают торговую сессию коррекционным снижением, последовавшим за вчерашним резким взлетом. А вот стоимость барреля нефти марки Brent за последние сутки не изменилась и продолжает колебаться вблизи отметки $62. По нашим оценкам, стабилизация на нефтяном рынке...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 09:50
Утренние прогнозы: желания расти дальше у рынка акций нет
После уверенного роста в понедельник рынок акций сегодня получит передышку, полагают аналитики. Но нейтральное начало торгов не исключает сохранения спроса в нефтегазовом секторе.    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 09:42
На данном этапе локальным сопротивлениями в паре рубль-доллар выступают отметки 66,80 и 67,50 - ИГ "ФИНАМ"
налитик ИГ "ФИНАМ" Сергей Дроздов считает, что новости с саммита G20, на котором была взята пауза в торговой войне между США и Китаем, а так же ожидания инвесторов замедления повышения темпов процентной ставки ФРС США, создают позитив для развивающихся и сырьевых рынков и на время ослабляют позиции...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 09:22
"Перемирие" в торговой войне с Китаем обусловило рост фондовых индексов США
Фондовые индексы США выросли в понедельник на новостях о "перемирии" в торговой войне. Фондовые индексы АТР падают, японский рынок снижается после семи сессий роста. Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $62,27 за баррель.    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 09:20
Рубль "завис" в ожидании сигналов - FxPro
Как отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, российская валюта начала торги в понедельник в соответствии с глобальным настроением повышения спроса на рисковые активы. Однако развить наступление в течение дня у рубля не получилось. За понедельник пара USD/RUB снизилась на 42 копейки,...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.