Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики".

Американские фондовые индексы показали существенный рост в понедельник благодаря повышению спроса на рискованные активы на новостях о "перемирии" в торговой войне США и Китая. Тем не менее, определенный скептицизм в отношении того, насколько быстро Вашингтон и Пекин смогут достичь постоянного соглашения, способствовал снижению индексов к концу сессии с максимумов, достигнутых в ходе торгов.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, встреча которых прошла в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные, достигли ряда договоренностей, воспринятых рынком как прорыв в отношениях двух стран. Вашингтон отложит повышение пошлин на китайские товары, Пекин увеличит импорт из Штатов, и стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли. В соответствии с договоренностью, достигнутой главами двух государств, китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем, говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник после существенного подъема по итогам предыдущей сессии на новостях о торговом "перемирии" между США и Китаем. Японский Nikkei 225 потерял 2,29% после непрерывного роста в течение семи предыдущих сессий. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти во вторник после резкого скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $62,31 за баррель, что на 1,01% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 3,75% - до $61,69 за баррель. Фьючерс на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,02% - до $53,49 за баррель. По итогам торгов 3 декабря контракт вырос в цене на 3,97% - до $52,95 за баррель.

Как сообщалось, Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе. Поддержку нефтяному рынку также оказало ослабление напряженности в отношениях США и Китая, способствовавшее росту спроса на рискованные активы.

Кроме того, власти канадской провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении производства нефти. Добыча нефти в провинции будет снижена на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с 1 января 2019 года, объявила премьер провинции Рейчел Нотли. Эта мера будет действовать до тех пор, пока 35 млн баррелей хранящейся в регионе нефти не будут проданы на рынке - по предварительной оценке, до весны 2019 года. После этого сокращение добычи составит 95 тыс. б/с, и оно будет действовать до конца 2019 года, когда в эксплуатацию будет запущен новый нефтепровод компании Enbridge.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 5,116 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 0,81 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 декабря вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (1-3 декабря) 0,16%, поднявшись до 569,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-15" (+1%), "МТС-001P-06" (+0,9%) и "Газпромбанк БО-16" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-06" (-0,33%), "АФК Система-001Р-06" (-0,25%) и "Сбербанк-001-03R" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Ипотечный агент БСПБ 2" завершило размещение 27-летних жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 7,547 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил 29 ноября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,35% годовых. Объем основного долга "ИА БСПБ 2" составляет 8,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов - 12,52% годовых. Эмитент имеет право погасить облигации досрочно в дату выплаты 20-го купона, а также в любую дату после того, как непогашенная часть выпуска сократится до уровня менее 25%, и в любую дату начиная с даты, в которую было реализовано имущество, составляющее ипотечное покрытие, после обращения на него взыскания.

ООО "СФО ИнвестКредит Финанс" завершило размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на бонды прошел 30 ноября. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых. Бумаги размещены по открытой подписке на 3 года.

ООО "ДиректЛизинг" 30 ноября завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых, к ней приравнены ставки 2-12 купонов. Купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций "ДиректЛизинга" серии 001P объемом 1 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы также 10 лет.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) 3 декабря завершило размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-ПО1. Компания 26 июня начала размещение выпуска. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны ежемесячные. Объявлена годовая оферта с исполнением 28 июня 2019 года. В июле эмитент выставил дополнительную оферту по бондам с датой исполнения 20 августа, тогда было выкуплено 29 облигаций на 29 тыс. рублей. Также с августа по ноябрь компания выставил ряд оферт по выпуску, однако заявок в эти оферты никто не предъявил. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 4 декабря проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-03Р со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,95-9,10% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года в диапазоне 9,15-9,31%годовых. Сбор заявок пройдет 4 декабря с 11:00 до 16:00 МСК, техническое размещение запланировано на 13 декабря.

Кредит Европа банк 4 декабря проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-02 со сроком обращения 2 года объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,4-10,6% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 10,67-10,88% годовых. Сбор заявок пройдет 4 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК, техническое размещение запланировано на 12 декабря. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Программу облигаций банка объемом 200 млрд рублей "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в апреле 2016 года. Программа бессрочная. Максимальный срок обращения бондов, размещаемых в ее рамках, составит 30 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 21 декабря начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-46R объемом 1 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купонный период, ставка соответствующего купона установлена на уровне 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к изменениям цены так называемой динамической корзины, значение которой зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. Выпуск планируется разместить по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Банк "Союз" установил ставку 8-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-04 в размере 7,55% годовы. Банк в июне 2015 года разместил 5-летние облигации БО-04 объемом 1,5 млрд рублей. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9% годовых. По бондам 18 декабря предстоит оферта.

Росбанк (MOEX: ROSB) выкупил по оферте 5 млн 415,115 тыс. облигаций серии БО-14 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млрд рублей, таким образом, банк выкупил 54,2% выпуска. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска на 10 млрд рублей в мае 2016 года. Ставка текущего 6-го купона составляет 8% годовых.

Бинбанк (MOEX: MDMB) в рамках оферты выкупил 66,928 тыс. облигаций серии БО-14. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 1,3% выпуска. Эмитент в июне 2015 года разместил 6-летние облигации серии БО-14 на 5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 0,01% годовых. Бонды имеют 12 полугодовых купонов.