Растущий рубль и стабильные нефтяные цены помогут российскому рынку открыться нейтрально - Dukascopy Bank SA

"Во вторник азиатские индексы акций завершают торговую сессию коррекционным снижением, последовавшим за вчерашним резким взлетом. А вот стоимость барреля нефти марки Brent за последние сутки не изменилась и продолжает колебаться вблизи отметки $62. По нашим оценкам, стабилизация на нефтяном рынке может продолжиться до середины текущей недели, так как инвесторы будут ждать итогов заседания ОПЕК, которое начнётся в четверг. В свою очередь, курс российской валюты на предварительных торгах подорожал по отношению к доллару США до 66,47 руб./долл. Таким образом, рост курс рубля и стабильность нефтяных контрактов будут нивелировать начавшееся сегодня коррекционное снижение на биржах АТР, благодаря чему мы ожидаем нейтрального начала сегодняшних торгов на российском рынке акций", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.