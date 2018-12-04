На данном этапе локальным сопротивлениями в паре рубль-доллар выступают отметки 66,80 и 67,50 - ИГ "ФИНАМ"

Аналитик ИГ "ФИНАМ" Сергей Дроздов считает, что новости с саммита G20, на котором была взята пауза в торговой войне между США и Китаем, а так же ожидания инвесторов замедления повышения темпов процентной ставки ФРС США, создают позитив для развивающихся и сырьевых рынков и на время ослабляют позиции американской валюты, что оказывает поддержку российскому рублю, который по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,52, укрепившись на 0,63% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлениями в паре рубль-доллар выступают отметки 66,80 и 67,50. Поддержки находятся на 66,40 и 65,90.