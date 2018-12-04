"Перемирие" в торговой войне с Китаем обусловило рост фондовых индексов США

Фондовые индексы США выросли в понедельник на новостях о "перемирии" в торговой войне. Фондовые индексы АТР падают, японский рынок снижается после семи сессий роста. Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $62,27 за баррель.

Американские фондовые индексы показали существенный рост в понедельник благодаря повышению спроса на рискованные активы на новостях о "перемирии" в торговой войне США и Китая.

Тем не менее, определенный скептицизм в отношении того, насколько быстро Вашингтон и Пекин смогут достичь постоянного соглашения, способствовал снижению индексов к концу сессии с максимумов, достигнутых в ходе торгов, пишет MarketWatch.

Среда, 5 декабря, объявлена в США днем национального траура, в этот день состоятся похороны 41-го президента страны Джорджа Буша-старшего. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYMEX) и бирже Nasdaq в этот день проводиться не будут.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, встреча которых прошла в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные, достигли ряда договоренностей, воспринятых рынком как прорыв в отношениях двух стран.

Вашингтон отложит повышение пошлин на китайские товары, Пекин увеличит импорт из Штатов, и стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли.

В соответствии с договоренностью, достигнутой главами двух государств, китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем, говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи.

"Президент Трамп согласился, что оставит 10%-ные пошлины на товары стоимостью $200 млрд и не будет с 1 января 2019 года повышать их до 25%", - сообщил Белый дом.

Министр финансов США Стивен Мнучин выразил оптимизм в отношении торгового соглашения Вашингтона и Пекина, отметив, что Штаты получили от КНР обещание пойти на уступки по ряду ключевых вопросов.

Д.Трамп также написал в своем микроблоге в Twitter, что Китай согласился снизить пошлины на импортируемые из США автомобили, составляющие в настоящее время 40%.

На этом фоне акции Ford Motor Co. подорожали на 2% по итогам торгов в понедельник, бумаги General Motors Co. - на 1,3%, Fiat Chrysler - 4%.

Слабые данные о продажах Ford в США не смогли ослабить подъем котировок акций компании. Автопроизводитель сократил реализацию легковых автомобилей на американском рынке в ноябре на 7,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Fiat Chrysler увеличил продажи в США в прошлом месяце на 17%.

"После нескольких сложных месяцев, ралли, вызванное ослаблением неопределенности, было ожидаемым", - отмечает глава британского подразделения UBS Wealth Management Джеффри Юй.

"Торговый спор был главной проблемой для рынков, и в данный момент эта проблема в некоторой степени уменьшилась", - цитирует эксперта Dow Jones.

Снижение напряженности в отношениях США и Китая поддержало акции американских производителей полупроводников, многие из которых в значительной мере ориентированы на китайский рынок.

Акции Qualcomm прибавили в цене по итогам торгов 1,5%, Micron Technologies - 3,8%, Nvidia - 4%.

Подъем цен на нефть способствовал росту котировок акций энергетических компаний в понедельник. Стоимость бумаг Exxon Mobil увеличилась на 2,2%, Chevron - на 1,5%, Devon Energy - на 6,4%, Marathon Oil - на 5,2%.

Акции Amazon.com к закрытию рынка подорожали на 4,9%, Apple - на 3,5%. В ходе сессии Amazon.com на какое-то время превзошла Apple по капитализации, однако затем бумаги компании сократили рост. Стоимость акций Microsoft по итогам сессии увеличилась на 1,1%.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на неожиданное увеличение темпов роста деловой активности в производственном секторе США.

Индекс ISM Manufacturing в ноябре 2018 года подскочил до 59,3 пункта с 57,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал уменьшение показателя до 57,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник вырос на 287,97 пункта (1,13%) и составил 25826,43 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 30,20 пункта (1,09%) - до 2790,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 110,98 пункта (1,51%) и составил 7441,51 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают во вторник после существенного подъема по итогам предыдущей сессии на новостях о торговом "перемирии" между США и Китаем.

Японский Nikkei 225 теряет в ходе торгов 2,3% после непрерывного роста в течение семи предыдущих сессий.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%.

"Инвесторы, вероятно, сегодня фиксируют прибыли после резкого скачка накануне", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Sumitomo Mitsui Asset Management Co. Масахира Исикава.

Бумаги Nissan теряют в цене 0,7%. По данным Reuters, три независимых члена совета директоров японской автомобилестроительной компании встретятся во вторник, чтобы выдвинуть кандидата на пост главы совета вместо Карлоса Гона, уволенного Nissan в ноябре.

Среди других японских компаний, акции которых дешевеют в ходе торгов, - Nintendo (-4,8%), Kobe Steel (6,6%).

Бумаги китайской интернет-компании Tencent в Гонконге теряют в цене 1,1%, нефтекомпании Sinopec - 2,3%.

Котировки акций южнокорейских и тайваньских чип-мейкеров также снижаются. Стоимость бумаг Samsung опустилась на 3%, SK Hynix - на 2,8%, Taiwan Semiconductor - на 0,4%.

В Австралии лидером падения является финансовый сектор: акции Australia & New Zealand Banking Group подешевели на 1,4%, Commonwealth Bank - на 1,1%, National Bank of Australia - на 0,9%.

Резервный банк Австралии (RBA) не стал менять ключевую процентную ставку на заседании во вторник, сохранив ее на рекордно низком уровне в 1,5% годовых. Центробанк вновь дал понять, что не намерен поднимать ставку в ближайшей перспективе.

"Низкий уровень ставки продолжает поддерживать экономику. Мы ожидаем дальнейшего прогресса в плане сокращения безработицы, а также движения инфляции к целевому показателю, однако этот прогресс, вероятно, будет постепенным", - заявил глава RBA Филип Лоу.

Цены на нефть продолжают расти во вторник после резкого скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $62,27 за баррель, что на $0,58 (0,94%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $2,23 (3,75%) - до $61,69 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,53 (1%) - до $53,48 за баррель. По итогам торгов 3 декабря контракт вырос в цене на $2,02 (3,97%) - до $52,95 за баррель.

Как сообщалось, Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

"Мы полагаем, что странам ОПЕК и России необходимо снизить добычу на 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать существенное сезонное увеличение запасов нефти и вернуть их объем к среднему уровню за 5 лет", - цитирует MarketWatch обзор экспертов Goldman Sachs.

Поддержку нефтяному рынку также оказало ослабление напряженности в отношениях США и Китая, способствовавшее росту спроса на рискованные активы.

Кроме того, власти канадской провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении производства нефти.

Добыча нефти в провинции будет снижена на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с 1 января 2019 года, объявила премьер провинции Рейчел Нотли. Эта мера будет действовать до тех пор, пока 35 млн баррелей хранящейся в регионе нефти не будут проданы на рынке - по предварительной оценке, до весны 2019 года. После этого сокращение добычи составит 95 тыс. б/с, и оно будет действовать до конца 2019 года, когда в эксплуатацию будет запущен новый нефтепровод компании Enbridge.