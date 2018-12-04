Рубль "завис" в ожидании сигналов - FxPro

Как отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, российская валюта начала торги в понедельник в соответствии с глобальным настроением повышения спроса на рисковые активы. Однако развить наступление в течение дня у рубля не получилось. За понедельник пара USD/RUB снизилась на 42 копейки, до 66.53. EUR/RUB потеряла 30 копеек, опустившись до 75.43. В обоих случаях закрытие дня было вблизи отметок, с которых и начинались торги.

"При этом, нефти удается удерживать позиции, оставаясь у $62.30 за баррель Brent, - обращает внимание эксперт. - Аналогичным образом, после первоначального рывка, потеряли импульс американские и китайские индексы, и сегодня они уже демонстрируют умеренное снижение. Первоначальный оптимизм потихоньку рассеивается: рынки ждут дальнейших сигналов. Отдельно стоит сказать про китайскую валюту. В отличие от других активов, она развивает свое наступление, поднявшись к доллару до максимальных за два месяца уровней. Рост юаня, на наш взгляд, стоит рассматривать в качестве сдерживающего фактора для котировок китайских компаний и как ограничение для роста национальной экономики. Вряд ли это является признаком восстановления веры инвесторов".

Обратная ситуация в России. Рубль вчера был явно слабее, чем можно было ожидать от него в сложившихся обстоятельствах. Это оказало поддержку российским фондовым индексам, которые прибавили более 2% по итогам торгов. "Вполне вероятно, что эта осторожность является развитием тенденции, сложившейся в предшествующие недели, когда российская валюта продавалась рынками на первых признаках роста. За этой тенденцией стоят как сезонные факторы (рубль традиционно слабеет в декабре-январе), так и нарастающие санкционные риски", - полагает Александр Купцикевич.