Утренние прогнозы: желания расти дальше у рынка акций нет

После уверенного роста в понедельник рынок акций сегодня получит передышку, полагают аналитики. Но нейтральное начало торгов не исключает сохранения спроса в нефтегазовом секторе.

ИК "Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи закрылся вчера недалеко от сопротивления 2445-2450 пунктов, пробитие которого открывает дорогу на исторические максимумы. Однако картина вчерашних торгов говорит о том, что особого желания расти нет: рынок открылся 2-процентным гэпом и оставался практически без изменений на этом уровне вплоть до окончания торгов. При этом внешний фон говорит в пользу возможности небольших продаж в первой половине дня. Фьючерсы на американские индексы снижаются, но от заметного снижения рынок пока будет удерживать подрастающая нефть. Не исключено, что мы увидим небольшую коррекция перед походом к историческим максимумам. Хотя вполне вероятен и сценарий, что при продолжении роста нефти нефтяные бумаги на дадут рынку упасть. Рекомендуем смотреть за Сбербанком: при пробитии им отметки 203 руб бумаги можно рискнуть купить в расчете на их поход в район 217 руб. В тоже время ближе к уровню 170 руб можно посоветовать закрыть часть лонгов по "Газпрому". Особенно это касается тех инвесторов, кто купил бумаги еще до объявления компании о намерении увеличить дивидендные выплаты".

Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "Во вторник азиатские индексы акций завершают торговую сессию коррекционным снижением, последовавшим за вчерашним резким взлетом. А вот стоимость барреля нефти марки Brent за последние сутки не изменилась и продолжает колебаться вблизи отметки $62. По нашим оценкам, стабилизация на нефтяном рынке может продолжиться до середины текущей недели, так как инвесторы будут ждать итогов заседания ОПЕК, которое начнётся в четверг. В свою очередь, курс российской валюты на предварительных торгах подорожал по отношению к доллару США до 66,47 руб./долл. Таким образом, рост курс рубля и стабильность нефтяных контрактов будут нивелировать начавшееся сегодня коррекционное снижение на биржах АТР, благодаря чему мы ожидаем нейтрального начала сегодняшних торгов на российском рынке акций".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Мы пока по-прежнему оцениваем итоги саммита G-20 умеренно-позитивно для рисковых активов - инвесторы получили как минимум временную передышку в "торговой войне" (отсутствие новых пошлин в ближайшие 90 дней), а также надежды на постепенное налаживание рабочих отношений (текущие 90 дней воспринимаются как относительно короткий срок, но теоретически ничего не мешает сторонам при взаимном желании продлить его позднее). Если говорить о российском рынке акций, то индекс Мосбиржи вчера прибавил более 2%. Некоторое снижение оптимизма на глобальных рынках пока может оказывать сдерживающий эффект и на российские акции, в связи с чем диапазон 2400-2450 пунктов пока может сохранять актуальность. Среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций, на наш взгляд, сохраняется".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Фондовые индексы США повысились на 1.1% - 1.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз. Сегодня в начале торгов возможна приостановка роста по индексу РТС - после первой (оптимистичной) реакции рынка на сообщения о приостановке "торговой войны" между США и КНР покупатели на рынках акций взяли паузу, ожидая деталей предстоящих переговоров, которые пока не подтверждены китайской стороной. Вместе с тем, возможно сохранение спроса в нефтегазовом секторе, поскольку закрепление фьючерсов на нефть Brent выше $62 за баррель дает основания для заметного смягчения опасений в отношении сектора. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 66.5 по паре доллар-рубль".