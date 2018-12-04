Некоторое снижение оптимизма на глобальных рынках окажет сдерживающий эффект и на российские акции - Промсвязьбанк

"По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы прибавили 1,1-1,5%, но по ходу дня рост индексов был заметно более высоким. Выступление советника Д.Трампа по экономике Л.Кудлоу и главы Минфина США С.Мнучина относительно договоренностей с Китаем несколько сдержали оптимизм - Л.Кудлоу, вступая на официальном брифинге Белого дома заявил, что на данном этапе охарактеризовал договоренности как "обязательства, которые не обязательно станут торговой сделкой, но которые стороны будут рассматривать и, очевидно, реализовывать". Мы пока по-прежнему оцениваем итоги саммита G-20 умеренно-позитивно для рисковых активов - инвесторы получили как минимум временную передышку в "торговой войне" (отсутствие новых пошлин в ближайшие 90 дней), а также надежды на постепенное налаживание рабочих отношений (текущие 90 дней воспринимаются как относительно короткий срок, но теоретически ничего не мешает сторонам при взаимном желании продлить его позднее). Если говорить о российском рынке акций, то индекс Мосбиржи вчера прибавил более 2%. Некоторое снижение оптимизма на глобальных рынках пока может оказывать сдерживающий эффект и на российские акции, в связи с чем диапазон 2400-2450 пунктов пока может сохранять актуальность. Среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций, на наш взгляд, сохраняется", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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