Сегодня в начале торгов возможна приостановка роста по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Фондовые индексы США повысились на 1.1% - 1.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка роста по индексу РТС - после первой (оптимистичной) реакции рынка на сообщения о приостановке "торговой войны" между США и КНР покупатели на рынках акций взяли паузу, ожидая деталей предстоящих переговоров, которые пока не подтверждены китайской стороной. Вместе с тем, возможно сохранение спроса в нефтегазовом секторе, поскольку закрепление фьючерсов на нефть Brent выше $62 за баррель дает основания для заметного смягчения опасений в отношении сектора. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 66.5 по паре доллар-рубль", - прогнозирует ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.