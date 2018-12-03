Цены евробондов РФ в понедельник заметно подросли, отыгрывая итоги саммита G20 в Аргентине

Москва. 3 декабря. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник заметно подросли, отыгрывая итоги саммита G20, прошедшего в Аргентине, активный восстановительный рост нефтяных цен, а также локальное снижение геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов в доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 25 базисных пунктов по отношению к закрытию 30 ноября и составила 108,58% от номинала, что соответствует доходности 4,655% годовых (снижение на 7,5 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 10 базисных пунктов - до 97,69% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 2,82% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 11 пунктов и составил 183,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 103 базисных пункта - до 104,77% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов и составила 5,52% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 95 базисных пунктов - до 101,81% от номинала (доходность снизилась на 7,5 пункта и составила 5,485% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к 30 ноября на 43 базисных пункта - 97,92% от номинала, что соответствует доходности 5,09% годовых (снижение на 7 пунктов к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 37 базисных пунктов, до 101,71% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов - до 4,47% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 125 базисных пунктов - до 92,83% от номинала (доходность снизилась на 9,5 пункта и составила 5,765% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году - на 22 базисных пункта, до 94,27% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 5,085% годовых).

"Сегодняшний день можно назвать позитивным для суверенных еврооблигаций России, в частности долгосрочные суверенные евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене за день более чем на 1,2 процентного пункта, до 92,8% от номинала. При этом 5-летние CDS на Россию снизились со 165 до 160 пунктов. Этому способствовал целый ряд позитивных факторов, наиболее важным из которых стало улучшение геополитической обстановки в мире и вокруг России. Во-первых, это оптимистичные результаты встречи президентов США и Китая по теме торговых отношений, что дает позитивный сигнал всем финансовым рынкам и мировой экономике в целом. Во-вторых, благоприятное влияние на котировки суверенных евробондов РФ оказал факт отсутствия резких заявлений со стороны западных стран на саммите G20 по событиям в Керченском проливе. В-третьих, росту котировок способствует договоренность между РФ и Саудовской Аравией по поводу продления соглашения о сокращении нефтедобычи. Также умеренно позитивно на котировки влияет успешное размещение суверенных евробондов РФ в евро на прошлой неделе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев.

"Вместе с тем влияние вышеперечисленных факторов, скорее всего, не будет продолжительным. Так, США и Китай пока не договорились по поводу конкретных дальнейших действий. Кроме того, на этой неделе состоится заседание ОПЕК, результаты которого также могут оказать влияние на котировки суверенных евробондов РФ", - считает Е.Воробьев.