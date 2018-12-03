.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль заметно сократил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах
.
ГЛАВНОЕ
Темпы роста ВВП РФ в долгосрочной перспективе составят чуть больше 3%
Рост экономики РФ до 2036 года ожидается на уровне чуть выше 3%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Реальный эффективный курс рубля будет незначительно укрепляться
 
В России хотят изменить порядок оспаривания кадастровой стоимости
В России может измениться порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости. Собственникам домов, квартир, земельных участков и коммерческих объектов предложат обращаться напрямую в государственные бюджетные учреждения (ГБУ), которые занимаются...
 
Конфискация имущества приносит государству убытки
Счетная палата сообщает об итогах проверки эффективности системы реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства, в 2017 - 2018 гг. Как следует из публикации на сайте СП,...
 
Квартиры под реновацию в Москве подорожали на 20%
В Москве четырехкратное сокращение предложения квартир в домах, вошедших в программу реновации, стимулировало рост их стоимости. Стоимость жилья в домах, попавших в городскую программу реновации, с января 2017 по октябрь 2018 года в среднем по...
 
03 декабря 2018 года 19:30

Рубль заметно сократил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах

Москва. 3 декабря. Доллар США и евро умеренно слабеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине, хотя и заметно более низкими темами, чем в первой половине торгов.

Курс доллара США составил 66,66 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,6 руб./EUR1, опустившись на 13,5 копейки. При этом ранее в ходе торгов доллар и евро вплотную приближались к отметкам 66 руб./$1 и 75 руб./EUR1. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 22,03 копейки - до 70,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снизил темпы роста по сравнению с первой половиной торгов, но продолжает демонстрировать позитивную динамику к доллару и евро. Участники рынка продолжают закладывать в цены улучшение ситуации к риску, в том числе, валютам ЕМ после саммита G20 и ожидания продления сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ и Россией.

Рост спроса на рисковые активы связан с торговым перемирием между США и Китаем, о котором на саммите G20 договорились президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Вашингтон отложит повышение пошлин на китайские товары, Пекин увеличит импорт из Америки, и стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли. При этом китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности, сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем.

Цены на нефть растут в понедельник на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+, а также сигналах резкого сокращения производства нефти в Канаде.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 3,18% - до $61,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,34% - до $52,63 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, объемы пока не оговорены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает информация о том, что власти канадской провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении производства нефти.

Нефтяной рынок, по сути, проигнорировал решение Катара выйти из состава ОПЕК с 1 января 2019 года. Как заявил министр энергетики страны Саад Шерида аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi), после этого страна не будет выполнять условия соглашения по ограничению добычи. Катар добывает 610 тыс. баррелей нефти в день, что составляет менее 2% от всего объема добычи картелем.

Тем временем, представитель Ирана в ОПЕК Каземпур Ардебили заявил в интервью агентству Bloomberg в понедельник, что странам ОПЕК+ нужно снизить нефтедобычу минимум на 1,4 млн баррелей в сутки во избежание накопления запасов. Однако он выразил сомнения в том, что нефтедобывающие страны смогут достичь соглашения о сокращении производства.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев, торги понедельника проходят для рубля при умеренно позитивных настроениях, которые, в первую очередь, связаны с улучшением геополитической обстановки в мире и вокруг России. "Результаты встречи американского и китайского руководителей позитивны для всей мировой экономики, в том числе, валют развивающихся рынков. Благоприятное влияние на рубль также оказывает отсутствие резких заявлений со стороны западных стран на саммите G20 по событиям в Керченском проливе. Кроме того, добавляют позитива договоренности между РФ и Саудовской Аравией по поводу продления соглашения о сокращении нефтедобычи и рост "черного золота", - отметил Е.Воробьев.

Тем не менее, по его мнению, позитивное влияние данных факторов вряд ли окажется продолжительным. "Например, США и Китай пока не договорились по поводу конкретных дальнейших действий. Кроме того, на этой неделе состоится заседание ОПЕК, результаты которого могут оказать существенное влияние на динамику нефти и котировки рубля на валютном рынке", - подчеркнул Е.Воробьев.

"Рубль получил поддержку сразу с двух сторон: растущей нефти и слабого доллара. Интерес мировых инвесторов к "американцу" как к валюте "тихой гавани" снизился сразу после того, как лидеры США и Китая договорились о трехмесячном перемирии в торговой войне. На таком фоне восстановились почти все валюты развивающихся экономик и рубль в том числе. Геополитика, понятное дело, сейчас на втором плане, но об этом забывать тоже не стоит: США не отказались от ужесточения пакетов антироссийских санкций, это просто перерыв", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 декабря на 21,14 копейки, до 66,2921 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,1 копейки, до 75,3874 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник по отношению к пятнице на 25,92 копейки и составил 66,4205 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 31,07 копейки и составил 66,4765 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 450,098 млн, из которых $1 млрд 019,436 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 430,662 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 31,93 копейки, до 75,442 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 40,29 копейки и составил 75,4756 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR620,983 млн, из которых EUR296,37 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR324,613 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в понедельник провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 720 млрд рублей (при лимите 720 млрд рублей и спросе 722,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,66% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,77% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,99% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 8,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась по сравнению с пятницей, оставшись на отметке 8,52% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 декабря 2018 года 11:59
Ориентирами по паре USD/RUB продолжат выступать отметки 66-66.8 - "Нордеа Банк"
"Рубль в ходе утренних торгов не демонстрирует выраженной динамики, несмотря на сдержанный рост аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и увеличение нефтяных цен. USDRUB в моменте торгуется в районе отметок 66.5, а пара EURRUB выросла до уровня 75.7. Стоит отметить, что большинство...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 11:42
Рубль будет двигаться осторожно - Росбанк
"Накануне заседания ОПЕК+ (6-7 декабря), где рынок ожидает увидеть решение о сокращении объемов добычи, российский рубль имеет стимулы продолжить поступательное укрепление. Однако мы ожидаем увидеть лишь осторожное движение, которое будет сопровождаться низкой активностью из-за выходного дня на...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 11:31
Крипторынок продолжит идти вниз из-за опасений по поводу ужесточения регулирования - ГК "Форекс Клуб"
"Основные криптовалюты продолжают дешеветь на фоне потери интереса серьезных инвесторов и из-за опасений по поводу ужесточения регулирования рынка. Так, Эстония рассматривает вопрос по усилению регулирования криптовалют из-за угрозы отмывания денег. Она может ужесточить контроль за работой...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 11:30
Рынок акций утром умеренно скорректировался после роста, поддержку оказывает растущая нефть
Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно скорректировался вниз по индексам после роста на фоне просевшей фондовой Азии; динамика blue chips смешанная, поскольку поддержку рынку оказывает растущая нефть.    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 11:13
В текущих условиях потенциал укрепления рубля до 66.00/USD сохраняется - РФПИ
"После резкого укрепления утром в понедельник до 66.05 рубль довольно быстро стабилизировался, удовлетворившись новым локальным равновесием около отметки 66.50/USD, - комментирует аналитик РФПИ Дмитрий Полевой. - Отсутствие активных продаж со стороны экспортеров из-за завершившегося на прошлой...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 10:54
Рост оптимизма инвесторов на глобальных рынках будет поддерживать спрос на рублевые облигации в ближайшие две недели - Промсвязьбанк
"Сегодня и на текущую неделю ожидаем усиления спроса на рублевые облигации благодаря итогам саммита G-20. Наиболее важным является прогресс в торговых переговорах США и Китая, а также готовность РФ и С.Аравии продлить сделку ОПЕК+ по ограничению добычи с целью поддержания цен на нефть. Сегодня с...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 10:33
В текущих условиях считаем внешние драйверы ключевыми для краткосрочных перспектив российской валюты - Промсвязьбанк
"На фоне роста оптимизма на глобальных рынках по факту саммита G-20 большинство валют развивающихся стран продемонстрировали вчера укрепление против доллара. Российский рубль, бразильский реал, южноафриканский ранд прибавили против американской валюты 0,6-1,3%, пара доллар/рубль вернулась в район...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 10:25
Рубль растет к доллару и снижается к евро на старте торгов вторника
Москва. 4 декабря. Доллар США снижается, евро растет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной из-за опережающего роста котировок евро.    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 10:22
Перспектив укрепления рубля ниже 65 за доллар мы пока не видим - Алор Брокер
"Рубль слабо отреагировал на рост нефти и всеобщий мировой позитив. Мы ждали полноценного тестирования отметки 66 руб за доллар, но от нее российская валюта вчера лишь развернулась. Сегодня доллар продолжает падать к основным мировым валютам (пара евро-доллар растет на четверть процента), что дает...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 10:16
У нефти есть все шансы продолжить восхождение в район 64-65 долл. за баррель - Алор Брокер
"Индекс Мосбиржи закрылся вчера недалеко от сопротивления 2445-2450 пунктов, пробитие которого открывает дорогу на исторические максимумы, - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - Однако картина вчерашних торгов говорит о том, что особого желания расти нет: рынок открылся 2-процентным...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 10:05
Растущий рубль и стабильные нефтяные цены помогут российскому рынку открыться нейтрально - Dukascopy Bank SA
"Во вторник азиатские индексы акций завершают торговую сессию коррекционным снижением, последовавшим за вчерашним резким взлетом. А вот стоимость барреля нефти марки Brent за последние сутки не изменилась и продолжает колебаться вблизи отметки $62. По нашим оценкам, стабилизация на нефтяном рынке...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 10:00
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 4 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики".    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 09:50
Утренние прогнозы: желания расти дальше у рынка акций нет
После уверенного роста в понедельник рынок акций сегодня получит передышку, полагают аналитики. Но нейтральное начало торгов не исключает сохранения спроса в нефтегазовом секторе.    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 09:42
На данном этапе локальным сопротивлениями в паре рубль-доллар выступают отметки 66,80 и 67,50 - ИГ "ФИНАМ"
налитик ИГ "ФИНАМ" Сергей Дроздов считает, что новости с саммита G20, на котором была взята пауза в торговой войне между США и Китаем, а так же ожидания инвесторов замедления повышения темпов процентной ставки ФРС США, создают позитив для развивающихся и сырьевых рынков и на время ослабляют позиции...    читать дальше
.
04 декабря 2018 года 09:22
"Перемирие" в торговой войне с Китаем обусловило рост фондовых индексов США
Фондовые индексы США выросли в понедельник на новостях о "перемирии" в торговой войне. Фондовые индексы АТР падают, японский рынок снижается после семи сессий роста. Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $62,27 за баррель.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.