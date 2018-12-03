Рубль заметно сократил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах

Москва. 3 декабря. Доллар США и евро умеренно слабеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине, хотя и заметно более низкими темами, чем в первой половине торгов.

Курс доллара США составил 66,66 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,6 руб./EUR1, опустившись на 13,5 копейки. При этом ранее в ходе торгов доллар и евро вплотную приближались к отметкам 66 руб./$1 и 75 руб./EUR1. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 22,03 копейки - до 70,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снизил темпы роста по сравнению с первой половиной торгов, но продолжает демонстрировать позитивную динамику к доллару и евро. Участники рынка продолжают закладывать в цены улучшение ситуации к риску, в том числе, валютам ЕМ после саммита G20 и ожидания продления сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ и Россией.

Рост спроса на рисковые активы связан с торговым перемирием между США и Китаем, о котором на саммите G20 договорились президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Вашингтон отложит повышение пошлин на китайские товары, Пекин увеличит импорт из Америки, и стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли. При этом китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности, сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем.

Цены на нефть растут в понедельник на оптимизме в отношении ограничения добычи странами ОПЕК+, а также сигналах резкого сокращения производства нефти в Канаде.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 3,18% - до $61,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,34% - до $52,63 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, объемы пока не оговорены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает информация о том, что власти канадской провинции Альберта, крупнейшего нефтедобывающего региона страны, приняли беспрецедентное решение о сокращении производства нефти.

Нефтяной рынок, по сути, проигнорировал решение Катара выйти из состава ОПЕК с 1 января 2019 года. Как заявил министр энергетики страны Саад Шерида аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi), после этого страна не будет выполнять условия соглашения по ограничению добычи. Катар добывает 610 тыс. баррелей нефти в день, что составляет менее 2% от всего объема добычи картелем.

Тем временем, представитель Ирана в ОПЕК Каземпур Ардебили заявил в интервью агентству Bloomberg в понедельник, что странам ОПЕК+ нужно снизить нефтедобычу минимум на 1,4 млн баррелей в сутки во избежание накопления запасов. Однако он выразил сомнения в том, что нефтедобывающие страны смогут достичь соглашения о сокращении производства.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев, торги понедельника проходят для рубля при умеренно позитивных настроениях, которые, в первую очередь, связаны с улучшением геополитической обстановки в мире и вокруг России. "Результаты встречи американского и китайского руководителей позитивны для всей мировой экономики, в том числе, валют развивающихся рынков. Благоприятное влияние на рубль также оказывает отсутствие резких заявлений со стороны западных стран на саммите G20 по событиям в Керченском проливе. Кроме того, добавляют позитива договоренности между РФ и Саудовской Аравией по поводу продления соглашения о сокращении нефтедобычи и рост "черного золота", - отметил Е.Воробьев.

Тем не менее, по его мнению, позитивное влияние данных факторов вряд ли окажется продолжительным. "Например, США и Китай пока не договорились по поводу конкретных дальнейших действий. Кроме того, на этой неделе состоится заседание ОПЕК, результаты которого могут оказать существенное влияние на динамику нефти и котировки рубля на валютном рынке", - подчеркнул Е.Воробьев.

"Рубль получил поддержку сразу с двух сторон: растущей нефти и слабого доллара. Интерес мировых инвесторов к "американцу" как к валюте "тихой гавани" снизился сразу после того, как лидеры США и Китая договорились о трехмесячном перемирии в торговой войне. На таком фоне восстановились почти все валюты развивающихся экономик и рубль в том числе. Геополитика, понятное дело, сейчас на втором плане, но об этом забывать тоже не стоит: США не отказались от ужесточения пакетов антироссийских санкций, это просто перерыв", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 декабря на 21,14 копейки, до 66,2921 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,1 копейки, до 75,3874 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник по отношению к пятнице на 25,92 копейки и составил 66,4205 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 31,07 копейки и составил 66,4765 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 450,098 млн, из которых $1 млрд 019,436 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 430,662 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 31,93 копейки, до 75,442 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 40,29 копейки и составил 75,4756 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR620,983 млн, из которых EUR296,37 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR324,613 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в понедельник провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 720 млрд рублей (при лимите 720 млрд рублей и спросе 722,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,66% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,77% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,99% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 8,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась по сравнению с пятницей, оставшись на отметке 8,52% годовых.