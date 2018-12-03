Рынок акций РФ начал декабрь с роста к максимумам ноября на итогах саммита G20, лидировали нефтяники

Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ на первых декабрьских торгах поднялся в район максимумов ноября на фоне общемирового роста после позитивных итогов саммита G20 (достигнуто торговое перемирие между США и Китаем и продлено соглашение между Россией и Саудовской Аравией о сокращении нефтедобычи); лидировали в росте нефтяные бумаги во главе с "Татнефтью".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2441,19 пункта (+2%, максимум сессии - 2446,13 пункта - пик с 8 ноября), индекс РТС - 1154,18 пункта (+2,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5%.

Доллар просел до 66,63 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+4,4% и +5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+4,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,3% и +2,7% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,6%, до 165,4 руб.), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%).

Менеджмент "Газпрома" рекомендует совету директоров увеличить уровень дивидендных выплат за 2018 год по сравнению с уровнем 2017 года, заявил начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телеконференции по итогам отчетности за 9 месяцев 2018 года по МСФО. Ранее об этом "Интерфаксу" заявил зампред правления компании Андрей Круглов.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%) и просели из-за отсечки дивидендов за третий квартал бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%, до 978 руб.; дивиденд - 44,39 рубля на акцию).

По итогам переговоров лидеров США и Китая в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе президент США Дональд Трамп пообещал не вводить новые пошлины на импорт китайских товаров с 1 января 2019 года в обмен на увеличение закупок ряда американских товаров Китаем (в частности, сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем). Договоренность будет действовать в течение 90 дней.

На позитиве от торгового перемирия США-КНР в понедельник раллировала фондовая Азия (Япония выросла на 1%, Китай - на 2,6%), плюсуют Европа (FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,2-2%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 1%).

Кроме того, в понедельник на фоне известий о соглашении по нефтедобыче подорожала нефть (рост доходил до 5%), хотя к вечеру котировки несколько сократили темпы роста. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,31 за баррель (+3,1% и -1,3% в пятницу), январская цена WTI - $52,61 за баррель (+3,3% и -1% в пятницу).

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, объемы пока не оговорены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, решение о снижении нефтедобычи будет принято в ближайшие дни, достигнута договоренность, что сотрудничество России и Саудовской Аравией в сфере балансировки рынка нефти будет продолжено.

Кроме того, в выходные крупнейшая нефтедобывающая канадская провинция Альберта объявила о беспрецедентном шаге - сократить добычу на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с января следующего года.

По словам руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, главным событием в рамках саммита G20 стала договоренность между Д.Трампом и Си Цзиньпином о временном "прекращении огня": торговая война поставлена "на паузу" на 3 месяца, в течение которых стороны не вводят новых тарифов в отношении друг друга и прорабатывают соглашение, которое позволит прекратить эту войну.

Благоприятный внешний фон вкупе с подъемом котировок нефти обеспечили условия для подъема и российского рынка. Индекс МосБиржи тестирует область 2440 пунктов, а РТС проторговывает район 1150 пунктов за счет укрепления рубля. Нефть подогревается договоренностью между Россией и Саудовской Аравией о сокращении добычи, решение по которой будет принято на предстоящем саммите ОПЕК+ в Вене через несколько дней. Теперь, когда два ключевых экспортера нашли точки соприкосновения (ранее Москва сопротивлялась идее продления сделки), у трейдеров есть повод для покупки актива перед судьбоносной встречей остальных производителей, считает аналитик.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, первый месяц зимы рынок акций начал с подъема благодаря оправдавшим надежды итогам саммита G20 в Аргентине - лидеры США и Китая договорились отложить введение дополнительных пошлин на 90 дней, и теперь чиновники продолжат консультации по поиску компромиссов. Торговая "оттепель" - важный позитивный фактор для товаров и развивающихся рынков, а пострадавшей стороной от подобных новостей стал доллар США.

Другая ключевая встреча для инвесторов в российские активы - это переговоры В.Путина с саудовским принцем, которая оказала поддержку рынку нефти. Российский президент в субботу сообщил, что достигнута договоренность о продлении сделки ОПЕК+ по уровню добычи. Несмотря на словесные интервенции, в условиях риска сокращения общемирового спроса на нефть и увеличения совокупной добычи, включая США, для дальнейшего увеличения цены нефти этого недостаточно. Также стало известно о выходе Катара из ОПЕК с января 2019 года - хотя доля страны в общей добыче организации незначительная (менее 2%), это все равно определенный деструктивный сигнал для оценки роли ОПЕК на рынке нефти и может подтолкнуть к выходу других мелких участников, считает эксперт.

На неделе все внимание смещается в Австрию, где в среду собирается мониторинговый комитет, а в пятницу пройдет расширенная встреча стран ОПЕК+. Если по итогам переговоров будут озвучены договоренности о сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки, то у нефти Brent есть все шансы подобраться к $70 за баррель. Индекс МосБиржи уже к концу недели может сделать попытку штурма своего исторического максимума в 2502 пункта, полагает А.Бахтин.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, основной вклад в повышение российских индексов внесли бумаги нефтяников, а вслед за ними и Сбербанка, от которого ждут сильного отчета в конце недели (впрочем, тенденция на замедление темпа роста прибыли банка, скорее всего, сохранится). Также отмечался позитив в секторе электроэнергетики, который оказался недооцененным относительно российского рынка. Из общего позитива для рынка можно отметить рост IHS Markit PMI в обрабатывающих отраслях РФ до 1,5-годового максимума в 52,6 пункта по сравнению с 51,3 пункта в октябре. Более того, деловые ожидания повысились до максимального уровня с марта 2013 года, отмечает аналитик.

Результаты G20 и перспектива ограничения добычи нефти стали основным поводом для укрепления рубля, поскольку касаются его непосредственным образом. Политические риски сохраняются, но на данном направлении еще много неопределенного. США заявляли о том, что они должны принять второй пакет ограничений для РФ в рамках дела отравления Скрипалей, но, вероятно, по данному вопросу также будет наблюдаться затишье.

На рынке ожидают, что ОПЕК+ сможет договориться о сокращении добычи от 1 млн до 1,5 млн б/с на предстоящей встрече 6-7 декабря. Даже если ограничение будет символическим, то, как минимум, это решение будет одним из самых быстрых ответов на рыночную ситуацию. Канадская провинция Альберта заочно уже присоединилась к соглашению, поскольку намеривается ограничить производство местных компаний на 320 тыс. б/с, чтобы избежать затоваривания нефтехранилищ. Объявление Катара о выходе из ОПЕК рынки не впечатлило, поскольку данная страна производит около 0,6 млн б/с. Соответственно, какой-либо сильный рост добычи не предполагается, хотя гибкость в этом вопросе может позитивно сказаться на финансах малого государства. В целом сложившаяся ситуация будет способствовать стабилизации котировок нефти в диапазоне $60-70 за баррель Brent, что устраивает большинство производителей и потребителей, хотя и не обеспечивает достаточный уровень инвестиций в будущую добычу, полагает аналитик.

Перемирие в торговой войне Китая и США обещает более мягкий реэкспортный вариант торговли для многих компаний, включая производителей электроники. Кроме того, Китай вновь начал закупать нефть из США, что также позитивно для местных нефтяников. В любом случае плохое перемирие лучше самой хорошей торговой войны, поэтому в США рост рынка акций продолжился. Риски дальнейшего падения котировок нефти сократились, а значит, сократились риски провала прибыли отечественных компаний, считает А.Кочетков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает, что итоги саммита принесли позитивную реакцию на всех рынках. Китаю и США удалось заключить торговое перемирие на 90 дней, благодаря которому американская сторона не будет повышать пошлины на импорт товаров из Китая, а китайская будет массово закупать некоторые товары из США (сельскохозяйственные и энергоносители). Нефть выросла после новостей о намерении России и Саудовской Аравии продлить соглашение ОПЕК о сокращении нефтедобычи. Никаких деталей возможной сделки страны пока не предоставили, но судя по всему, заседание ОПЕК+ в конце недели не завершится без хороших для "быков" новостей.

Индексы МосБиржи и РТС превысили линии нисходящего тренда, которые берут начало в октябре (2410 и 1140 пунктов соответственно), что дает позитивный сигнал игрокам. Рубль укрепляется: для доллара целью снижения выступает отметка 66 руб./$1, для евро - 75 руб./EUR1.

Традиционно в случаях сильного роста впоследствии может произойти откат вниз, однако в начале недели на мировых площадках будет преобладать оптимизм, считает Е.Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+38,1% и +25,4% "префы"), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+8,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+7,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,4%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+4%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+3,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Белуга Групп" (MOEX: BELU) (-4,4%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-4,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,3%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,442 млрд рублей (из них 16,386 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).