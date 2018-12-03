Весь позитив уже включён в цены акций - ИК "ФИНАМ"

"Старт новой недели прошёл в крайне позитивном ключе, но, к сожалению, весь оптимизм будет отыгран всего за 1-2 дня. Американские фондовые индексы всю неделю росли на ожиданиях, поэтому по факту, после сильного открытия в понедельник, может начаться процесс фиксации прибыли. С точки зрения ликвидности, ситуация никак не меняется в лучшую сторону. Политика регуляторов ЕЦБ и ФРС держит курс на ужесточение, поэтому держаться на достигнутых высотах всем фондовым рынкам будет всё сложнее. Весь позитив уже включён в цены", - обращает внимание эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.