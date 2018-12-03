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03 декабря 2018 года 15:35

Рубль отошел от максимальных отметок к доллару и евро с начала дня на фоне замедления роста цен на нефть

Москва. 3 декабря. Доллар США и евро уменьшили темпы снижения на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль повышается к бивалютной корзине, но не так сильно, как в первой половине дня, из-за ослабления подъема цен на нефть.

Курс доллара США составил 66,53 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,4 руб./EUR1, опустившись на 33,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 38,06 копейки - до 70,52 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 декабря на 21,14 копейки, до 66,2921 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,1 копейки, до 75,3874 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько снизил темпы роста по сравнению началом торгов, но продолжает умеренно повышаться к доллару и евро, так как участники рынка продолжают отыгрывать результаты саммита G20 и сильный рост цен на нефть на ожиданиях продления сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ и Россией.

Рост спроса на рисковые активы связан с торговым перемирием между США и Китаем, о котором на саммите G20 договорились президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Вашингтон отложит повышение пошлин на китайские товары, Пекин увеличит импорт из Америки, и стороны проведут в течение 90 дней переговоры с целью разрешения спорных вопросов в сфере торговли. При этом китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности, сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем.

Нефтяной рынок активно восстанавливается в понедельник на оптимизме по поводу ограничения добычи нефти странами ОПЕК+ после обвала в ноябре. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 3,9% - до $61,78 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь к указанному времени подскочили на 4,14% - до $53,04 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, объемы пока не оговорены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.

При этом нефтяной рынок, по сути, проигнорировал решение Катара выйти из состава ОПЕК с 1 января 2019 года. Как заявил министр энергетики страны Саад Шерида аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi), после этого страна не будет выполнять условия соглашения по ограничению добычи. Катар добывает 610 тыс. баррелей нефти в день, что составляет менее 2% от всего объема добычи картелем.

Кроме того, нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 2, до 887 единиц. Таким образом, показатель вырос в шестой раз за последние восемь недель.

"Рубль получает поддержку наряду с прочими валютами развивающихся рынков благодаря росту аппетита к рисковым активам. На глобальные площадки возвращается умеренный оптимизм на фоне достигнутых договоренностей по итогам прошедшего саммита "двадцатки". В частности, лидеры США и КНР в рамках G20 договорились в течение 90 дней не вводить новых взаимных пошлин и использовать это время для торговых переговоров. Еще одним позитивным фактором для рубля выступает динамика нефтяных цен, которые перешли к росту на фоне новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи. В то же время позитив в отношении рубля и российских активов продолжают сдерживать повышенные санкционные риски", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Итоги саммита G20 мы оцениваем как позитивные для валют emerging markets. Вновь обратим внимание на индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index), который в очередной раз тестирует зону 1600-1610 пунктов, сдерживающей все попытки роста индекса со второй половины августа. Намеки на менее агрессивное поднятие ставок Федрезервом, сделанные на прошлой неделе его главой Дж.Паэллом, вкупе с локальным облегчением торговых противоречий могут подстегнуть продолжение восстановления валют EM. Последние два с половиной месяца пара "доллар-рубль" большую часть времени проводит в диапазоне 65-68 руб./$1. При текущем новостном фоне ожидаем снижения пары в нижнюю половину диапазона", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Банк России в понедельник провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 720 млрд рублей (при лимите 720 млрд рублей и спросе 722,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,66% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,77% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,99% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 8,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев также не изменилась по сравнению с пятницей, оставшись на отметке 8,52% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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