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03 декабря 2018 года 16:08
Результаты G20 и перспектива ограничения добычи нефти - основные поводы для укрепления рубля - "Открытие Брокер"
"Рубль отреагировал на позитив G20 и растущие цены на нефть. Из сырьевых валют лишь канадский доллар демонстрировал заметное укрепление против валюты США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4110 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,63%, недельная снизилась до 7,77%, а месячная осталась на уровне 7,99%. Собственно говоря, результаты G20 и перспектива ограничения добычи нефти - это основные поводы для укрепления рубля, поскольку касаются его непосредственным образом. Политические риски сохраняются, но на данном направлении ещё много неопределённого. США заявляли о том, что они должны принять второй пакет ограничений для РФ в рамках дела отравления Скрипалей, но, вероятно, по данному вопросу также будет наблюдаться затишье", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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04 декабря 2018 года 11:59
"Рубль в ходе утренних торгов не демонстрирует выраженной динамики, несмотря на сдержанный рост аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и увеличение нефтяных цен. USDRUB в моменте торгуется в районе отметок 66.5, а пара EURRUB выросла до уровня 75.7. Стоит отметить, что большинство... читать дальше
.04 декабря 2018 года 11:42
"Накануне заседания ОПЕК+ (6-7 декабря), где рынок ожидает увидеть решение о сокращении объемов добычи, российский рубль имеет стимулы продолжить поступательное укрепление. Однако мы ожидаем увидеть лишь осторожное движение, которое будет сопровождаться низкой активностью из-за выходного дня на... читать дальше
.04 декабря 2018 года 11:31
Крипторынок продолжит идти вниз из-за опасений по поводу ужесточения регулирования - ГК "Форекс Клуб"
"Основные криптовалюты продолжают дешеветь на фоне потери интереса серьезных инвесторов и из-за опасений по поводу ужесточения регулирования рынка. Так, Эстония рассматривает вопрос по усилению регулирования криптовалют из-за угрозы отмывания денег. Она может ужесточить контроль за работой... читать дальше
.04 декабря 2018 года 11:30
Москва. 4 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно скорректировался вниз по индексам после роста на фоне просевшей фондовой Азии; динамика blue chips смешанная, поскольку поддержку рынку оказывает растущая нефть. читать дальше
.04 декабря 2018 года 11:13
"После резкого укрепления утром в понедельник до 66.05 рубль довольно быстро стабилизировался, удовлетворившись новым локальным равновесием около отметки 66.50/USD, - комментирует аналитик РФПИ Дмитрий Полевой. - Отсутствие активных продаж со стороны экспортеров из-за завершившегося на прошлой... читать дальше
.04 декабря 2018 года 10:54
Рост оптимизма инвесторов на глобальных рынках будет поддерживать спрос на рублевые облигации в ближайшие две недели - Промсвязьбанк
"Сегодня и на текущую неделю ожидаем усиления спроса на рублевые облигации благодаря итогам саммита G-20. Наиболее важным является прогресс в торговых переговорах США и Китая, а также готовность РФ и С.Аравии продлить сделку ОПЕК+ по ограничению добычи с целью поддержания цен на нефть. Сегодня с... читать дальше
.04 декабря 2018 года 10:33
В текущих условиях считаем внешние драйверы ключевыми для краткосрочных перспектив российской валюты - Промсвязьбанк
"На фоне роста оптимизма на глобальных рынках по факту саммита G-20 большинство валют развивающихся стран продемонстрировали вчера укрепление против доллара. Российский рубль, бразильский реал, южноафриканский ранд прибавили против американской валюты 0,6-1,3%, пара доллар/рубль вернулась в район... читать дальше
.04 декабря 2018 года 10:25
Москва. 4 декабря. Доллар США снижается, евро растет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной из-за опережающего роста котировок евро. читать дальше
.04 декабря 2018 года 10:22
"Рубль слабо отреагировал на рост нефти и всеобщий мировой позитив. Мы ждали полноценного тестирования отметки 66 руб за доллар, но от нее российская валюта вчера лишь развернулась. Сегодня доллар продолжает падать к основным мировым валютам (пара евро-доллар растет на четверть процента), что дает... читать дальше
.04 декабря 2018 года 10:16
"Индекс Мосбиржи закрылся вчера недалеко от сопротивления 2445-2450 пунктов, пробитие которого открывает дорогу на исторические максимумы, - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - Однако картина вчерашних торгов говорит о том, что особого желания расти нет: рынок открылся 2-процентным... читать дальше
.04 декабря 2018 года 10:05
Растущий рубль и стабильные нефтяные цены помогут российскому рынку открыться нейтрально - Dukascopy Bank SA
"Во вторник азиатские индексы акций завершают торговую сессию коррекционным снижением, последовавшим за вчерашним резким взлетом. А вот стоимость барреля нефти марки Brent за последние сутки не изменилась и продолжает колебаться вблизи отметки $62. По нашим оценкам, стабилизация на нефтяном рынке... читать дальше
.04 декабря 2018 года 10:00
Москва. 4 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики". читать дальше
.04 декабря 2018 года 09:50
После уверенного роста в понедельник рынок акций сегодня получит передышку, полагают аналитики. Но нейтральное начало торгов не исключает сохранения спроса в нефтегазовом секторе. читать дальше
.04 декабря 2018 года 09:42
На данном этапе локальным сопротивлениями в паре рубль-доллар выступают отметки 66,80 и 67,50 - ИГ "ФИНАМ"
налитик ИГ "ФИНАМ" Сергей Дроздов считает, что новости с саммита G20, на котором была взята пауза в торговой войне между США и Китаем, а так же ожидания инвесторов замедления повышения темпов процентной ставки ФРС США, создают позитив для развивающихся и сырьевых рынков и на время ослабляют позиции... читать дальше
.04 декабря 2018 года 09:22
Фондовые индексы США выросли в понедельник на новостях о "перемирии" в торговой войне. Фондовые индексы АТР падают, японский рынок снижается после семи сессий роста. Рост цен на нефть продолжается, Brent подорожала до $62,27 за баррель. читать дальше
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