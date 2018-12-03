Результаты G20 и перспектива ограничения добычи нефти - основные поводы для укрепления рубля - "Открытие Брокер"

"Рубль отреагировал на позитив G20 и растущие цены на нефть. Из сырьевых валют лишь канадский доллар демонстрировал заметное укрепление против валюты США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4110 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,63%, недельная снизилась до 7,77%, а месячная осталась на уровне 7,99%. Собственно говоря, результаты G20 и перспектива ограничения добычи нефти - это основные поводы для укрепления рубля, поскольку касаются его непосредственным образом. Политические риски сохраняются, но на данном направлении ещё много неопределённого. США заявляли о том, что они должны принять второй пакет ограничений для РФ в рамках дела отравления Скрипалей, но, вероятно, по данному вопросу также будет наблюдаться затишье", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.