В целом до конца текущего года рублю по силам вернуться в диапазон 65-66 по отношению к доллару - ИК "ФИНАМ"

Аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов считает, что негативная конъюнктура, сложившаяся за последнее время на мировых сырьевых площадках, а также новости из Керченского пролива, которые обострили внешнеполитическую ситуацию, послужили поводом для ослабления курса рубля в ноябре. При восстановлении нефтяных цен и отсутствии очередных сюжетных поворотов, касающихся санкционной тематики, до конца текущего года рублю по силам вернуться в диапазон 65-66 по отношению к доллару.